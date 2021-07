Estate Roveresca: mostre ed appuntamenti alla Rocca di Senigallia Tante le iniziative in cartellone: fotografia, libri e mostre

“All’ICCD non avevo in mente nessun tema o argomento o storie particolari da ricercare se non quello di lasciare aperte tutte le possibilità dovute a un felice incontro tra me e le antiche fotografie che mi passavano negli occhi a centinaia una dopo l’altra come un fiume in piena. Mi rendevo conto della grande importanza dell’archivio romano in cui mi trovavo e del suo immenso deposito di vite e di memorie che appariva in minima parte al mio sguardo“.



Così Mario Cresci descrive l’emozione che ha guidato la sua residenza d’artista presso l’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) che trova eco nelle parole della curatrice Francesca Fabiani:

“È sempre sorprendente vedere con quanto entusiasmo e curiosità Mario Cresci si lancia in nuove avventure creative. Invitato a partecipare al secondo appuntamento del ciclo “ICCD/Artisti in residenza”, Cresci ha consegnato una serie di stampe in bianco e nero che restituiscono l’esito del suo dialogo con le collezioni”.

Luigi Gallo, Direttore della Direzione Regionale Musei Marche e Carlo Birrozzi, Direttore dell’ICCD, in omaggio a Senigallia Città della Fotografia, hanno inaugurato il sodalizio Rocca Roveresca + ICCD offsite con la mostra Mario Cresci, L’oro del tempo, presentato a Roma presso l’ICCD e riproposto come prima ufficiale iniziativa ICCD offsite presso la Rocca Roveresca.

Per tutto il mese di agosto sarà inoltre possibile visitare la II Biennale di Senigallia a cura di Serge Plantureux, storico ed esperto di fotografia.

La stagione estiva della Rocca Roveresca è piena anche di appuntamenti di vario genere. Il Summer Jamboree porta note swing sui torrioni della Rocca con il concerto: Swing al tramonto con Rudy Valentino e I Baleras (3 agosto 19.30-20.00) e la possibilità di visitare la Rocca e le mostre fino a mezzanotte.

Il 14 agosto alle 21.00 si potrà partecipare alla Living History Experience in collaborazione con l’associazione Brigata Monte Bodio: L’arte della guerra ai tempi dei Della Rovere.

Per gli appassionati di lettura c’è una nutrita scelta di incontri: il 31 luglio alle ore 19.00 Campi d’ostinato amore di Umberto Piersanti (IoBook – La nave di Teseo) e alle ore 21.00 Le Marche romantiche e misteriose di Chiara Giacobelli. Il 12 agosto ore 21.00 Lunario della Dea con Chiara Chiostergi (Ventura Edizioni), mentre il 13 agosto ore 21.15 sarà la volta di Senigallia, storia di una città e delle sue trasformazioni. 1797-2021 di Marco Severini (IoBook – Il lavoro editoriale). Il 17 agosto ore 21.15 “Anche se Mauro non c’era” (Helicon) con Even Mattioli (IoBook), mentre il 18 agosto ore 21.00 Come un faro nella tempesta di Francesco Bettini (Ventura Edizioni). Il 20 agosto ore 21.15 La storia di Benoit (Cleup) con Umberto Bellagamba (IoBook). Infine il 25 agosto alle ore 21.00, all’interno della manifestazione organizzata dal Comune di Senigallia Ventimila righe sotto i mari in giallo, la Rocca ospiterà Le case del brivido.

Il 3 e 4 settembre la Rocca Roveresca e il quartiere roveresco, rivivranno le atmosfere della Senigallia di fine Quattrocento, quando i cittadini con il profetico augurio DIU DURABIT accolsero i nuovi e giovani signori Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro, con la rievocazione storica Il Solenne Ingresso.

Novità dell’estate 2021 è la possibilità di acquistare un biglietto di ingresso annuale alla Rocca Roveresca che al costo di soli 12,00€ (intero) o 5,00€ (18-25 anni) darà la possibilità di poter partecipare a tutti gli eventi e di visitare le mostre presenti alla rocca per 365 giorni a iniziare dal giorno dell’acquisto.

Inoltre, chi si presenta con il biglietto di ingresso del Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera di Senigallia, ha diritto ad un ingresso a 3,00 € sia presso la Rocca Roveresca di Senigallia sia presso il Museo Archeologico Statale di Arcevia.

Per informazioni su biglietti e prenotazioni:

www.roccasenigallia.it; roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it; tel. 07163258