Può riaprire la piscina del Molinello 2 di Senigallia Da lunedì 28 giugno

A partire da lunedì 28 giugno p.v., essendo la Regione Marche classificata come “zona bianca”, è possibile la riapertura, per il nuoto libero, della piscina comunale del Molinello 2.

Pertanto, tale impianto, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti legislativi emanati, recanti le norme per il contenimento del contagio dal virus Covid-19, sarà aperto negli orari sotto indicati per lo svolgimento del nuoto libero e del nuoto riabilitativo e/o terapeutico, per il quale vengono confermati gli orari attualmente in vigore:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: nuoto libero dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Martedì – Giovedì: nuoto riabilitativo e/o terapeutico dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per una migliore assistenza a bordo vasca, gli ingressi saranno previsti per successive fasce orarie, sia nei giorni in cui è previsto il nuoto libero (dalle ore 10:00 alle ore 10:10 e dalle ore 11:00 alle ore 11:10) sia nei giorni in cui è previsto il nuoto riabilitativo e/o terapeutico (dalle ore 9:00 alle ore 9:10, dalle ore 10:00 alle ore 10:10 e dalle ore 11:00 alle ore 11:10).

Si coglie l’occasione per comunicare che la piscina del Molinello 2 rimarrà chiusa dal 9 al 28 Agosto compresi per consentire le attività di manutenzione dell’impianto.