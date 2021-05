Le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche ODV organizzano una colletta alimentare straordinaria Appuntamento per il 18 maggio all’Ipercoop il Maestrale di Senigallia.

Il 15 Maggio le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche ODV organizzano una colletta alimentare straordinaria all’Ipercoop il Maestrale di Senigallia. La crisi economica legata al covid spinge le famiglie a tagliare le spese sull’alimentazione aumentando il rischio di povertà alimentare specialmente tra i bambini.



Tra le famiglie più esposte al rischio di impatti reddituali negativi, vi sono quelle sprovviste di fonti di reddito da lavoro a tempo indeterminato: in esse vive circa il 26 per cento dei marchigiani nei nuclei attivi. In regione, quasi i tre quinti delle persone nei nuclei attivi percettori di redditi da lavoro hanno in famiglia almeno un componente impiegato nei settori oggetto dei provvedimenti di sospensione dell’attività, una quota significativamente superiore alla media nazionale. (Fonte Banca d’Italia Report economie regionali 2020)

Le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche organizzano grazie al contributo di Coop Adriatica 3.0 una raccolta alimentare straordinaria a sostegno dei progetti di distribuzione solidale sul territorio di Senigallia e Trecastelli.

Sarà possibile donare una spesa alimentare sabato 15 Maggio dalle 15 alle 19 direttamente presso l’Ipercoop il Maestrale di Senigallia ai volontari ed alle volontarie presenti sul posto. Il ricavato dalla raccolta verrà distribuito immediatamente nei gruppi di appoggio mutuo di Trecastelli a Monterado in viale Paci 2 e Senigallia a Marzocca in via Garbaldi 14. Le distribuzioni di beni di prima necessità sono aperte il giovedi pomeriggio e il sabato, mattina a Monterado e pomeriggio a Marzocca.

Nei gruppi di appoggio mutuo sono presenti anche servizi di sportello telematico per la presentazione di domande per buoni spesa, casa popolare, attivazione spid etc. Ogni settimana raggiungiamo con i beni di prima necessità donati dai cittadini e dalle aziende del territorio almeno 150 persone e stiamo costruendo una rete sociale di mutuo appoggio per superare la crisi economica provocata dalla pandemia e per prepararci a superare insieme le emergenze dei prossimi anni.

Per informazioni e per offrire un contributo materiale o un’ora di tempo alle Brigate Volontarie puoi chiamare il numero : 353 418 3476