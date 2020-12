Pesaro, Ricci e Della Dora: “individuati 5 luoghi dove poter eseguire i tamponi” In Giunta scelti: VitriFrigo Arena, Pala3 di Villa Ceccolini e le palestre di Celletta, Baia Flaminia e Carducci

317 Letture Fuori dalle Mura

“Apprendiamo favorevolmente la proposta della Regione per lo screening di massa nelle Marche. Per agevolare il lavoro e accelerare i tempi l’Amministrazione ha già messo in moto la macchina organizzativa per quanto riguarda la parte logistica. Nella mattinata di mercoledì 9 dicembre, in Giunta, sono stati individuati cinque luoghi dove poter eseguire i tamponi rapidi in città”.