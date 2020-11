Fosforo collabora alle visite gratuite alla Rocca di Senigallia Gli animatori del Festival non si sono fatti scoraggiare dalla pandemia

Siamo tutti chiamati ad essere resilienti in questo difficile anno 2020.

Per questo motivo tutti i partner della Mostra ACQUA – Our Water Our Future non si sono fatti scoraggiare e con la disponibilità della Rocca Roveresca di Senigallia hanno deciso di rilanciare e in questo difficile momento offrire a tutto il comparto scuola una speciale visita gratuita alla Mostra: una versione tutta online con uno speciale Virtual Tour e un animatore Fosforo a guidare i ragazzi tra le varie postazioni.

Tutto da casa (o da scuola) ben distanziati e tenendo ben presente che cultura e tecnologia possono essere due grandi alleati in questi tempi di pandemia. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente dal sito fosforo: www.fosforoscienza.it. Tutte le mattine da lunedì a venerdì dal 16 novembre al 18 dicembre, le visite saranno anche inserite nel palinsesto mattutino delle attività di SHARPER: la Notte Europea dei Ricercatori che si terrà il 27 novembre 2020 attraverso i canali web e social dell’Università Politecnica delle Marche.

Il progetto H2O-From Heritage to Ocean vede come capofila l’Associazione Culturale NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, la Direzione Regionale Musei Marche, con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi S.P.A..

Un grande grazie anche all’unità comunicazione e relazioni con il pubblico di Genova del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha contribuito con due exhibit “Tromba d’aria” e “Tempesta di sabbia”.