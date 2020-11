Un commento di Sandro Galli sulla situazione di emergenza attuale "Sarò un romantico o sognatore, ma sono ancora molto affezionato e legato alla nostra Costituzione"

Gent.mo Direttore,

Sarò un romantico o sognatore, ma sono ancora molto affezionato e legato alla nostra Costituzione. Tanto più oggi, in occasione della Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate.

Tanto più oggi quando assistiamo a violazioni sistematiche di quelle norme poste a fondamento del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i diritti e le libertà personali. Violazioni bipartisan in un silenzio assordante o quasi.

Non ci sono infatti soltanto i continui DPCM del Governo con i loro contenuti a minare sempre più le libertà personali, il diritto al lavoro, alla dignità, alla proprietà , a manifestare il proprio pensiero. Ci sono state infatti pericolose esternazioni di ministri che auspicavano l’invio di polizia nelle case – giustamente stoppato sul nascere – per controllare l’assembramento dei nuclei familiari. Senza contare esponenti politici che continuano a sostenere la necessità di rastrellamenti di soggetti positivi al Covid – anche asintomatici.

Ad aumentare la confusione ed a minare la Costituzione ci si mettono anche alcuni Presidenti di Regione. Con il governatore della Campania, De Luca che voleva mandare I carabinieri con il lanciafiamme contro gli assembramenti, fino alla recente ordinanza del presidente del Veneto Zaia che obbliga i medici di base ad effettuare tamponi ai loro assistiti.

Questo nonostante l’articolo 32 della Costituzione sostenga che Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. E che dire sulla infelice uscita del governatore della Liguria, Toti sulla inutilità produttiva del 70 enni? Non è forse anche questo un velato attacco alla Costituzione?

Una situazione schizofrenica, tra politici locali impegnati a ridisegnare i vari provvedimenti, adattandoli alle varie realtà territoriali. Alcuni Presidenti di Regione chiedono addirittura provvedimenti più restrittivi. Anche anticipando decisioni del governo. Pochi si stanno invece affidando al principio di cautela ed al buonsenso.

La Costituzione deve rimanere un punto fermo, da salvaguardare e consegnare come un testimone ai giovani. Soprattutto quando c’è chi cerca di aggirarla o addirittura violarla, a qualunque parte politica appartenga. Per questo la difesa della Costituzione deve essere quanto più trasversale possibile, partendo da ogni singolo cittadino e territorio.

Parlando della nostra realtà locale, non so se siano ancora attivi quei Comitati che negli anni scorsi si sono costituiti e si sono battuti con convegni e manifestazioni per difendere la Costituzione.

Penso ad esempio al Comitato Dossetti coordinato dai compianti professori Enrico Moroni e Carlo Emanuele Bugatti, due personalità di spicco dal punto di vista accademico e culturale. Non so chi abbia raccolto la loro eredità spirituale.

C’è poi il Comitato Libertà e Giustizia che ha visto promotore Stefano Canti, un giovane che si è sempre interessato in maniera encomiabile di politica e della cosa pubblica. Dote rara in tanti suoi coetanei.

Infine il Comitato a difesa della Costituzione Senigallia, che racchiude diverse associazioni e che nel marzo del 2011 organizzando una manifestazione nazionale a Roma sosteneva Non si tratta, ora, di stare dalla parte giusta, di capire chi sono i buoni e chi i cattivi, come se esistesse una linea netta che li separa. Si tratta, più semplicemente, di immaginarci da qui a venti, trent’anni, e di immaginare quale Italia vorremo raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti, e di pensare a che cosa risponderemo quando ci verrà chiesto “tu dov’eri?”, “che cosa facevi?.

Parole ancora attuali e pienamente condivisibili.

Sandro Galli