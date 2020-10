Senigallia, contributi per l’acquisto dei libri di testo: al via le domande La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 novembre alle ore 12.

Il Comune di Senigallia ha varato il bando per l’assegnazione di contributi volti all’acquisto di libri di testo relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020-2021. Il beneficio può essere richiesto recandosi, previo appuntamento, all’ufficio accettazione pubblica istruzione sito in via Fratelli Bandiera, 11 dove un operatore compilerà telematicamente, sull’apposito portale attivato dalla Regione Marche, la domanda del richiedente rilasciando apposita ricevuta.



L’appuntamento può essere richiesto in orario di ricevimento dell’ufficio telefonando il mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 0716629347. L’appuntamento dovrà essere richiesto previa disponibilità di ISEE in corso di validità e attestazione di spesa del pagamento dei libri di testo. La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 novembre alle ore 12.

L’assegnazione del contributo è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. Sono ammessi i genitori o chi rappresenta il minore, ovvero lo stesso studente se è maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), in corso di validità e determinato ai sensi del Dpcm del 5 dicembre 2013, non sia superiore a € 10.632,94.

Per la certificazione Isee, gli interessati potranno rivolgersi ai Caf presenti nel territorio comunale i quali forniranno gratuitamente la certificazione: Cgil (via Nazario Sauro, 13), Cia (via G. Bruno, 18) Cisl (via Montenero, 6), Cna (via Abbagnano, 2), Coldiretti (via Rossini, 6), Confartigianato (via Chiostergi, 10), Uil (via Testaferrata, 9), Confcommercio Caaf & Più Srl (viale Leopardi, 129) Acli (via Cavallotti, 8).

Orario di ricevimento dell’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, martedì, dalle ore 15,15 alle ore 17,30 (telefono 0716629347).