Gasparri a Senigallia per promuovere il disegno di legge dell’Avv. Paradisi

sarà domani (martedì 15) a Senigallia, insieme all’Avv. Roberto Paradisi, per parlare di sicurezza, tutela legale degli uomini delle forze dell’ordine e dei cittadini aggrediti e lotta alla violenza contro le donne.“Il diritto di difendersi” è un vero e proprio progetto per le Marche, un disegno di legge regionale pensato e predisposto dall’Avv. Paradisi, coordinatore nazionale di Difesa Legittima Sicura, sul quale “Forza Italia – Civici per le Marche” ha deciso di puntare per riaffermare la vicinanza ai cittadini per bene e alle forze dell’ordine.

L’appuntamento è alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale con un incontro aperto alla cittadinanza a cui parteciperanno, tra gli altri, il capogruppo in consiglio Luigi Rebecchini, il coordinatore cittadino Anna Maria Bernardini e la preside Elena Giommetti. Previsto anche un intervento del candidato a sindaco Massimo Olivetti. Nel pomeriggio il senatore Gasparri e l’avv. Paradisi, dopo una conferenza stampa regionale ad Ancona sul disegno di legge (che prevede, tra le altre cose, il rimborso da parte della Regione Marche delle spese legali per chi si difende da un aggressione criminale anche in caso di condanna per eccesso colposo di legittima difesa) incontreranno i sindacati di polizia presso la Pizzeria Simoncelli.