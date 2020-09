Mauro Pierfederici candidato con il Partito Democratico Sostiene la candidatura di Fabrizio Volpini alla carica di sindaco

85 Letture Politica

Il tempo che precede una tornata elettorale è sempre utile per una serie di riflessioni, soprattutto se le elezioni riguardano il rinnovo dell’amministrazione della città in cui si è nati ed in cui si vive.

Senigallia viene da due decenni di amministrazioni, guidate dai Sindaci Angeloni e Mangialardi, in cui le trasformazioni sono state tante e importanti: la riqualificazione urbanistica l’ha resa più bella e vivibile, ma è innegabile che alla vivibilità contribuiscano tanti fattori, tra i quali un’immagine consolidata e attrattiva, che la caratterizza come meta turistica appetibile, ma anche una rete attenta al sociale e all’accoglienza, una offerta culturale e formativa ricca e variegata, non disgiunta da importanti appuntamenti di richiamo internazionale, capaci di attrarre in città migliaia di visitatori, con le eccellenze enogastronomiche ed il corollario di uno splendido entroterra; c’è poi un patrimonio immateriale di eccezionale valore da tener presente: la città è innervata da una miriade di associazioni di ogni genere, vere e proprie palestre di impegno e dedizione per i cittadini che le animano, che costituiscono una ulteriore, grande risorsa di collaborazione e supporto a tutte le attività cittadine, contribuendo a fare di Senigallia un vero e proprio centro di educazione permanente al civismo, di cui in tempi critici come quello che stiamo attraversando c’è grande bisogno.

Da tutto questo (e da molto altro) prende l’avvio un programma serio, oculato ed efficace, che un folto gruppo di cittadini, riuniti in partiti, associazioni e liste civiche, con diverse sensibilità ed orientamenti, ha stilato e propone alla città, sotto la guida di Fabrizio Volpini.

Fabrizio Volpini ha fatto della responsabilità civica la sua cifra esistenziale: medico apprezzato ed affermato, sa bene cosa significa porsi al servizio degli altri; ha anche notevole esperienza amministrativa (importantissima in chi si candida alla guida di una città) acquisita negli anni di “servizio civile” prestati come consigliere, assessore, consigliere regionale; non da ultimo, è uno sportivo, e ha energie più che sufficienti per combattere una narrazione ingenerosa (e interessata) che dipinge una città allo sfascio e abbandonata a se stessa.

Indubbiamente viviamo tempi non facili e abbiamo attraversato anni che hanno messo a dura prova l’economia della città, riducendo anche le risorse comunali, ma la complessità dei temi esige atteggiamenti e programmi seri, non argomentazioni fantasiose. Ci sono certamente criticità e nuovi problemi a cui far fronte, ma volontà e capacità non mancano alla coalizione che sostiene Volpini. Sono certo che il candidato del centrosinistra saprà mettere in atto un patto intergenerazionale che sappia coniugare le migliori energie consolidate e le nuove generazioni che si sono affacciate alla vita pubblica e saranno protagoniste della Senigallia che verrà.

Per quel che mi riguarda, gli oltre cinque anni passati in Consiglio Comunale come delegato all’identità territoriale mi hanno dato la grande opportunità di collaborare con l’Assessorato alla Cultura e di osservare da vicino la complessa macchina amministrativa, dando un contributo da “cittadino accorto” alla consigliatura che sta per concludersi; mi è stato chiesto un ulteriore contributo, per cui sono di nuovo candidato per il PD, per la coalizione e per l’idea di città che Fabrizio Volpini incarna; credo che di un candidato, più che le parole, siano testimonianza il suo modo di agire per la comunità e la sua vita.

Ultimo, ma non per importanza, un duplice appello: ad esercitare il diritto di voto, che è l’essenza di una Democrazia in azione, e a non lasciarsi sfuggire l’occasione unica di eleggere il nostro concittadino Maurizio Mangialardi al vertice della Regione; esperienza, capacità, energia li ha dimostrati sul campo, come amministratore e come presidente dell’ANCI Regionale, noi abbiamo l’opportunità di permettergli di mettere al servizio della comunità marchigiana il suo grande bagaglio di attitudini amministrative.