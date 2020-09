Daniele Bertozzi candidato col Pd Senigallia Sostiene Fabrizio Volpini

Mi chiamo Daniele BERTOZZI e sono nato ad Assisi nel 1994. Sono cresciuto a Marzocca dove tutt’ora vivo.

Mi sono laureato in Ingegneria Meccanica all’Università Politecnica delle Marche; nel mentre ho avuto anche alcune esperienze lavorative: prima come stagionale, per 5 anni, poi da addetto al controllo di gestione in un’azienda senigalliese.

Attualmente mi occupo di logistica internazionale per una azienda marchigiana del settore energia, seguendo vari progetti in paesi UE e Extra UE.

Parallelamente, sempre presso l’Univpm, sto completando il mio percorso accademico con il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale.

Sono sempre stato appassionato alla politica, sia locale che nazionale, nutrendo un particolare interesse per le tematiche economiche e sociali.

Credo che la politica abbia il compito di affrontare le sfide odierne offrendo soluzioni credibili e fattibili e non illudendo i cittadini al solo scopo di aver un ritorno elettorale: per questo ho deciso di non lasciarmi andare ad improbabili slogan o a promesse irrealizzabili.

Quello che posso garantire è la mia volontà di lavorare per la città e per i cittadini e di svolgere questo impegno con concretezza, competenza e rispetto, rivolgendo la mia attenzione soprattutto alle problematiche giovanili che in questi ultimi anni non hanno mai trovato lo spazio che meriterebbero all’interno del dibattito pubblico.

Per questi motivi ho preso la decisione di impegnarmi in prima persona e di candidarmi a sostegno di Fabrizio Volpini.