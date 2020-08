Mangialardi incontra le professioni infermieristiche

“Negli scorsi mesi, durante la fase più acuta dell’epidemia, in molti hanno potuto constatare il ruolo determinante svolto dal personale infermieristico a fianco dei medici nella lotta in prima linea contro il Covid, che ha letteralmente permesso di salvare vite umane. Per me, che a Senigallia ho avuto modo di seguire quella fase da vicino e di apprezzare non solo la professionalità, ma anche la serietà e l’abnegazione di tante e tanti di loro, è stata una conferma. Quel ruolo molti hanno scelto di ‘popolarizzarlo’ con la figura dell’eroe. Bene, ma io credo che oltre a ciò al personale infermieristico vada in primo luogo riconosciuto il suo fondamentale valore professionale”.



A dirlo è stato il candidato alla presidenza della Regione Marche Maurizio Mangialardi durante un incontro ad Ancona con i rappresentanti delle professioni infermieristiche.

“Oltre a un adeguato sistema di premi e incentivi – ha spiegato Mangialardi – fare ciò significa anzitutto potenziare la pianta organica dei nostri ospedali, per consentire una adeguata copertura dei servizi ed evitare sovraccarichi di lavoro disumani. Su questo aspetto si è già intervenuti nei mesi scorsi, ma sarà necessario ritornarci per implementare ulteriormente la pianificazione delle assunzioni. Non solo. Nel ripensare la sanità regionale, credo sia necessario fare tesoro dell’esperienza: ho già detto della volontà di intervenire per formare qui nelle Marche il personale medico, ma ciò vale naturalmente anche per quello infermieristico. Anzi, a maggior ragione se pensiamo a un nuovo modello sanitario che intende ridisegnare i servizi più vicini alle comunità e al territorio”.