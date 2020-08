Pallacanestro Senigallia, poche ore per conoscere i gironi Giovedì 6 agosto il Consiglio Federale. Marchigiane (6) e abruzzesi (3) sicuramente assieme, le altre?

Attesa per il Consiglio federale di giovedì 6 agosto che dovrà ratificare le partecipazioni ai campionati nazionali, compreso dunque quello di B, le cui iscrizioni sono scadute il 31 luglio.

In serata, o nella mattinata di venerdì, verrà comunicata la composizione dei quattro gironi di serie B, tra cui quello che riguarderà le marchigiane, quest’anno scese da 7 a 6 per la rinuncia del Porto Sant’Elpidio.

Nelle ultime ore le ipotesi si sprecano, tra chi pensa a un girone uguale a quello dello scorso anno (Marche, Abruzzo, Emilia Romagna) o a quello di due anni fa (Puglia al posto dell’Emilia Romagna): ma non sono state escluse composizioni che mancano ormai da diversi anni, come un gruppo di centro sud con le laziali o uno di centro-nord col ritorno di venete e friulane.

Di certo, i derby non mancheranno perché le 6 marchigiane (Fabriano, Ancona, Jesi, Senigallia, Civitanova Marche e Sutor Montegranaro) saranno sicuramente tutte assieme e con loro ci saranno le 3 abruzzesi: Roseto, autoretrocessasi dalla A2 ma molto competitiva, Giulianova e Teramo, che ora però non è più Teramo Basket ma Teramo a Spicchi, dopo che quest’ultima società ha rilevato il titolo dell’altra compagine cittadina che era già in B.

Fa un totale di 9 formazioni: mancano 7 caselle che saranno riempite a breve.