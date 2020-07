“Un’assemblea pubblica sulla sanità senigalliese” "Non basta il Consiglio Grande"

Il prossimo 11 luglio è stato convocato il Consiglio Grande, sessione straordinaria del Consiglio comunale di Senigallia, per discutere il tema “Gestione emergenza sanitaria Covid-19. Prospettive del presidio ospedaliero di Senigallia e medicina del territorio”.



Abbiamo notato fin da subito le forti limitazioni apposte dall’Amministrazione comunale alla libera discussione su un argomento che riguarda invece l’intera comunità ed è per questo che abbiamo deciso di non prendervi parte: una tematica del genere necessita di tempo, approfondimento e soprattutto della libera e democratica partecipazione di ogni cittadino.

Ognuno di noi conosce aspetti, racconti e vissuti del nostro Ospedale e sa bene che gli Operatori sanitari si trovano ad agire in uno stato di continua emergenza.

Emergenza aumentata all’ennesima potenza durante la fase dell’epidemia del Coronavirus.

Emergenza che permane ancora oggi, basti pensare al recente distacco di pezzi, con pericolo crollo di cornicioni, dalla palazzina del vecchio monoblocco.

Non possiamo quindi accontentarci di una semplice passerella elettorale: abbiamo invece la necessità di conoscere la verità.

È per questo motivo che chiediamo al Sindaco di Senigallia, ai candidati a sindaco della nostra città, alle forze politiche di maggioranza e di opposizione, oltre che ai candidati a governatore della regione Marche, a tutti gli Operatori sanitari, alle Associazioni, ai Comitati e ai singoli Cittadini, di organizzare insieme a noi un’ASSEMBLEA PUBBLICA, ove possano partecipare TUTTI, dai Politici alle Associazioni, dagli Operatori sanitari ai Cittadini, per discutere e approfondire il reale stato e le prospettive del nostro Ospedale.

Noi ci siamo e intendiamo mettervi lo stesso impegno già profuso in altre vicende.

