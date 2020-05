L’ospedale di Civitanova Marche riceve in dono un apparecchio radiologico portatile Il macchinario, del valore di poco meno di 50.000 euro, è stato elargito dalla Fimag Guzzini di Recanati

La Fimag Guzzini, holding della famiglia Guzzini di Recanati, in questo momento di emergenza sanitaria che interessa ancora in pieno il nostro territorio, ha voluto dare un aiuto concreto per far fronte a tale drammatica contingenza, donando all’Area Vasta n.3 un apparecchio radiologico portatile digitale di produzione General Medical Merate di circa Euro 49.000,00 destinato alla Radiologia della struttura ospedaliera di Civitanova Marche.