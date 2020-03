Pedemontana, altri 20 milioni di euro stanziati Entro l'estate previsto il termine dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica

Altri 20 milioni stanziati con delibera dalla Regione Marche per la Pedemontana, per consentire il pagamento dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica, intervento già realizzato per il 61%, la cui conclusione è prevista entro l’estate.