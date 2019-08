Nasce la crescia fusion che lega antichi sapori di Gubbio e freschezza del mare di Senigallia La Cresciamia, ristorante nel cuore del lungomare senigalliese, svela nuove stuzzicanti combinazioni di gusti

Tutto negli ambienti de La Cresciamia di Senigallia riporta indietro a un sapore antico, a quella convivialità di fronte ad un pasto, che è sempre più difficile trovare. Dalla musica fino agli arredi ci si ritrova catapultati nella tradizione culinaria di una volta ancor prima di ricevere i piatti della tradizione eugubina.

Ma questo ormai è un fatto noto, oggi parliamo di una fresca novità portata dal locale, che arricchisce ulteriormente il lungomare Dante Alighieri di Senigallia.

Da oggi infatti La Cresciamia propone una fusion gastronomica che integra con maestria i sapori dell’Umbria e delle Marche: la crescia con il pesce.

Da provare è la crescia con affettato di polpo, patate grigliate e paté di olive oppure l’intrigante combinazione di crescia con tonno, semi di papavero, valeriana e pomodoro.

Ma La Cresciamia consiglia anche altre stuzzicanti combinazioni tutte da scoprire, che si servono di semplici ingredienti come salmone affumicato e pesce spada.

La passione che Valerio Mischianti riporta nella cura del locale la si ritrova non solo nella scelta dei prodotti genuini e nei piatti preparati al momento, ma anche nella volontà di integrare sapori diversi di località diverse per far nascere qualcosa di nuovo.

La Cresciamia

Lungomare Dante Alighieri, 3

60019 – Senigallia (AN)

tel: 071.63253

mail: info@lacresciamia.it

web: lacresciamia.it

FB: La Cresciamia Senigallia