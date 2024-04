Al Mamamia di Senigallia l’atteso live dei Marlene Kuntz per i 30 anni di Catartica Sabato 27 aprile il concerto (già sold-out) dell'iconica rock band guidata da Cristiano Godano

Sabato 27 aprile, i Marlene Kuntz torneranno a calcare il palco del Mamamia di Senigallia per l’attesissimo concerto che celebra il trentesimo anniversario di “Catartica”, un album cult che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, e loro disco d’esordio e manifesto, pubblicato il 13 maggio 1994.

Nati nel 1987 nella provincia di Cuneo, i Marlene Kuntz sono stati tra i protagonisti più influenti dell’alternative rock italiano. La loro musica, contraddistinta da inconfondibili linee di chitarra, ha ispirato numerose generazioni di artisti. Il loro sound è divenuto un’icona degli anni Novanta, caratterizzato da una scrittura autoriale innovativa, guidata dalla poetica raffinata di Cristiano Godano. I testi, crudi e diretti, ritraggono fedelmente il contesto della vita degli anni ’90, pur rimanendo ancora attuali ai nostri giorni.

La band, attualmente impegnata in un tour che li ha portati in varie città italiane con numerosi concerti sold-out, tra cui proprio quello del 27 aprile al Mamamia di Senigallia, propone uno spettacolo ricco e variegato. La scaletta include ovviamente molti brani tratti da “Catartica”, recentemente ristampato a marzo, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama del rock indipendente italiano.

Quello di Senigallia sarà l’ultimo concerto della serie iniziata a marzo nei music club di tutta Italia. Con l’estate arriveranno poi molte date all’aperto a partire dal 21 giugno, ma con un anteprima proprio nelle Marche, a San Benedetto del Tronto domenica 28 aprile. Poi in autunno i Marlene Kuntz torneranno alla dimensione dei club, stavolta in giro per l’Europa.