Previsti sulle Marche temporali sparsi, anche forti, grandine, fulmini e vento: allerta gialla L'avviso meteo della Protezione Civile Regionale è valido per la giornata di sabato 29 agosto 2026

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La Protezione Civile Regionale, in data 28 agosto ha emesso il messaggio di Allertamento n. 45/2026 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di sabato 29 agosto 2026.

Nella giornata di sabato si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Il possibile innesco dei fenomeni temporaleschi risulterà più probabile tra la mattinata e il primo pomeriggio, con locali effetti al suolo dovuti alle fulminazioni, alla grandine e alle forti raffiche di vento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).