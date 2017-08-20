Nelle Marche approda la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io” Nella provincia di Ancona gli operatori della Polizia Stradale hanno promosso l’attività di sensibilizzazione nei locali e stabilimenti balneari

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Nelle Marche approda la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia, portando il messaggio della sicurezza nei principali simboli dell’estate italiana.



L’obiettivo della campagna è parlare direttamente ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate, promuovendo comportamenti consapevoli e la figura del “guidatore designato”, il compagno di serata che sceglie consapevolmente di non bere alcolici per riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata.

Nella provincia di Ancona gli operatori della Polizia Stradale hanno promosso l’attività di sensibilizzazione nei locali e stabilimenti balneari, distribuendo etilometri monouso per permettere ai giovani di verificare le proprie condizioni psicofisiche prima di mettersi al volante.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli con particolare riguardo al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.