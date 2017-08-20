Marche, “Termovalorizzatore non è alternativa alla differenziata, ma il tassello che manca” Rifiuti, Ferracuti, Cisl: "Serve strategia integrata. Capacità delle discariche si sta esaurendo, solo Corinaldo sopra soglia del 50%"

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Dopo l’approvazione, lo scorso 28 luglio, del nuovo Piano regionale dei rifiuti da parte dell’assemblea legislativa, Cisl Marche interviene sui numeri e sulle prospettive del sistema regionale di gestione dei rifiuti, chiedendo che l’avvio della nuova governance sia accompagnato da un percorso di trasparenza e partecipazione.

I dati Arpam, rielaborati dall’Ufficio Studi della Cisl Marche parlano chiaro. Nel 2025 le Marche hanno prodotto 764.718 tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione pro capite di 517 kg/abitante, superiore alla media nazionale. Mentre per la raccolta differenziata si registra un buon 72,02% della produzione totale, ben oltre l’obiettivo comunitario del 65% e sopra il dato Ispra nazionale del 67,7%.