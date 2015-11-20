Ennesima aggressione ad autista di autobus
"Non è pensabile che ci si rechi al lavoro con paura di poter subire violenze, e non è concepibile non siano ancora state poste protezioni"
Le scriventi, a seguito dell’increscioso fatto avvenuto nella serata di mercoledì 26 agosto ad Ancona al capolinea di Piazza IV Novembre, dove un autista di Conerobus in servizio sulla linea ¼ è stato aggredito da personaggi equivoci che pretendevano di salire con in mano delle bottiglie di alcolici e con un cane di grossa taglia senza museruola,
in barba ai regolamenti aziendali, sono ad esprimere profonda preoccupazione, visto il susseguirsi di atti violenti, aggressioni, minacce, in una vera e propria escalation che desta forte apprensione, ricordiamo che la Rsu della Conerobus su questo argomento ha già scritto e sollecitato l’azienda diverse volte, dato che tali episodi sono sempre più frequenti: l’ultima aggressione risale al 20 luglio scorso.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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