Debutta un evento dedicato alla birra a Senigallia Prima edizione di un nuovo format durante la Fiera di Sant'Agostino

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Tre giorni dedicati alla birra artigianale marchigiana, ma anche alla musica, al gioco e alla scoperta della cultura brassicola.

Debutta a Senigallia “Senigallia Feel Beer – Sole, mare e birra artigianale”, il nuovo festival promosso dalla CNA di Ancona, con il patrocinio e il contributo del Comune di Senigallia, in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto tra Piazza del Duca e i giardini della Rocca Roveresca.

Una prima edizione che nasce con l’obiettivo di portare nel cuore della città una rappresentanza significativa del movimento brassicolo regionale, inserendo Senigallia nel circuito del Marche Beer Tour e facendo coincidere l’iniziativa con i giorni della tradizionale Fiera di Sant’Agostino. Una scelta che punta a mettere in relazione le produzioni artigianali marchigiane con la forte vocazione turistica e commerciale della città.

Saranno dieci i birrifici presenti, provenienti da quattro province delle Marche: IBeer di Fabriano (AN), Birrificio Millecento di Fabriano (AN), Birrificio dei Castelli di Arcevia (AN), Birrificio Il Gomito di Agugliano (AN), Beerik di Ostra Vetere (AN), Sothis di Morrovalle (MC), Birrificio 20.13 di San Benedetto del Tronto (AP), Birrificio 61Cento di Pesaro (PU), Collesi di Apecchio (PU) e Azienda Agricola Angeloni Guido di Monte Porzio (PU).

Una presenza che permetterà al pubblico di incontrare direttamente i produttori e di conoscere stili, lavorazioni e caratteristiche di birre profondamente diverse tra loro, offrendo uno spaccato della varietà e della qualità raggiunte negli ultimi anni dal comparto brassicolo marchigiano.

La birra sarà però soltanto il filo conduttore di un programma pensato dalla CNA per trasformare il festival in una vera festa aperta alla città. Concerti, giochi e quiz saranno gratuiti, con l’obiettivo di avvicinare alla cultura della birra artigianale anche un pubblico non necessariamente composto da appassionati o conoscitori del settore.

Si comincia venerdì 28 agosto alle ore 17, con l’apertura ufficiale della manifestazione e l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Alle 21.30 spazio alla musica con il concerto dei Distillato Beat.

Sabato 29 gli stand e l’area giochi saranno operativi già dalle ore 12, mentre dalle 17 sarà la volta di “Birra al Buio”, il concorso gratuito che metterà alla prova le capacità sensoriali del pubblico. I birrifici partecipanti proporranno l’assaggio di una birra caratterizzata da un “ingrediente segreto”, fornendo ai concorrenti alcuni indizi per provare a riconoscerlo. Per ciascun birrificio vincerà chi individuerà per primo la risposta corretta, aggiudicandosi 40 euro in prodotti del produttore. La serata di sabato proseguirà alle 21.30 con il concerto dei Drunken Lullabies.

La giornata conclusiva di domenica 30 agosto partirà nuovamente alle ore 12 con l’area giochi e gli stand e avrà tra i suoi appuntamenti principali il 2° Torneo CNA di biliardino, organizzato in collaborazione con il circolo ludico-culturale Lovecraft di Ancona. Il torneo prenderà il via alle 15.30 e metterà in palio un primo premio da 400 euro. La competizione si svolgerà con regolamento a tre tocchi rollerball.

Il biliardino sarà, del resto, uno dei protagonisti dell’intero fine settimana. Accanto alle postazioni professionali destinate al torneo, per tutti e tre i giorni saranno infatti disponibili biliardini a uso completamente gratuito, permettendo a famiglie, ragazzi, tbirrauristi e visitatori di giocare liberamente durante la manifestazione. Il progetto prevede quattro postazioni gratuite per tutta la durata dell’evento.

A chiudere la prima edizione di Senigallia Feel Beer sarà, domenica sera alle 21.30, il DJ set di DJ Sin.

La filosofia dell’iniziativa non si esaurirà però all’interno dell’area del festival. CNA Ancona ha infatti voluto coinvolgere direttamente anche i pubblici esercizi di Senigallia, costruendo un primo esperimento di festival diffuso: alcuni locali della città “adotteranno” per i tre giorni della manifestazione una o più birre artigianali italiane, proponendole ai propri clienti e contribuendo così a portare la cultura brassicola anche fuori dagli stand. Il coinvolgimento delle attività di somministrazione del centro rappresenta infatti uno degli elementi specificamente previsti dal progetto.

Hanno aderito Artì – Beer & Friends, in via San Martino 7, che proporrà Vergine di Norimberga, Keller Pils del birrificio Boia Brewing di Domodossola; Sailsor, Gose prodotta da Alchemist Ale di Imola; e una Session IPA del birrificio Bonavena di Benevento. Parteciperà inoltre Ser Caramello, in via Cesare Battisti 7, che proporrà Ciao Italian Pils, Italian Pils del Microbirrificio Resina di Potenza Picena.

“Un nuovo evento per Senigallia che coniuga birra, musica in un fine estate tutto ancora da vivere, siamo molto felici di portare un format di iniziativa vincente che si aggiunge al calendario delle iniziative di Senigallia. Grazie al dialogo con l’amministrazione siamo stati in grado portare vivacità al centro storico nel periodo della fiera di Sant’Agostino così da offrire qualcosa di diverso durante questo periodo.” Sottolinea Giacomo Mugianesi, Segretario CNA di Senigallia.

«La birra artigianale è ormai una realtà consolidata nel mercato agroalimentare marchigiano: siamo di fronte ad un prodotto che vede un numero notevole di birrifici e con prodotti di alta qualità, spesso premiati in concorsi nazionali e non solo. Il movimento brassicolo marchigiano si candida a diventare un’altra eccellenza della nostra regione, insieme al vino ed all’olio. Per tale ragione chiediamo attenzione, come ha fatto il Comune di Senigallia che ha compreso e capito il valore di questo prodotto, alle istituzioni perché accompagnino la crescita di questo settore e ne sostengano lo sviluppo» conclude Andrea Cantori, segretario CNA Agroalimentare territoriale di Ancona.