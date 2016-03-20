Quadrilatero Marche-Umbria, Anas: aperto al traffico a 4 corsie l’ultimo tratto della SS76 Fruibile tracciato tra Borgo Tufico e Genga/Valtreara. Entro autunno 2026 tutta la direttrice Perugia-Ancona sarà a 4 corsie

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La società Quadrilatero Marche-Umbria, controllata da Anas, mercoledì 29 luglio ha aperto al traffico in configurazione definitiva a quattro corsie l’ultimo tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) tra gli svincoli di Borgo Tufico e Genga/Valtreara in provincia di Ancona.



Sono intervenuti il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; il sindaco del Comune di Genga, Marco Filipponi; l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A, Eutimio Mucilli e l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli.