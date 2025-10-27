Summer Jamboree 2026, il programma di domenica 2 agosto Sul palco del Trenitalia Stage di piazza Garibaldi si esibiranno i The Capulets

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Dal mattino fino a notte fonda il Summer Jamboree continua a trasformare Senigallia in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica dal vivo, danza, cultura vintage e atmosfere d’oltreoceano scandiscono ogni momento della giornata. Mentre le strade della città si animano con ballerini, appassionati e curiosi provenienti da tutto il mondo, il festival prosegue il suo viaggio nel cuore della cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta con un programma che alterna concerti, spettacoli e imperdibili occasioni di incontro.

La seconda serata del Festival si apre al Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi con l’energia travolgente dei The Capulets (SWE), quintetto proveniente dalle foreste del nord della Svezia, che ha conquistato il pubblico internazionale grazie a un’autentica passione per lo Swing e il Rock’n’roll in stile anni Cinquanta. Capaci di passare con naturalezza da un boogie incalzante a uno swing elegante e vellutato, i musicisti svedesi porteranno sul palco un sound vintage capace di evocare il passato con sorprendente freschezza, restituendo tutta la vitalità di un repertorio senza tempo, suonando anche il vibrafono, strumento poco conosciuto e raro.

Dopo il concerto il palco sarà interamente dedicato al Dance Show con gli insegnanti internazionali dei Dance Camp del Summer Jamboree. Vincenzo Fesi (ITA), Moe Sakan (JAP), Minn Vo (USA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Markus Rosendal (SWE), Lizette Rönnqvist (SWE), Katja Završnik (SLO), Peter Loggins (USA), Cherry Moreno(POL) e Filip Gòrski (POL), Tobias Ramberg (SWE), Lena Magnusson (SWE), Dimitri Masotti (ITA), Alexsia Ghezzo (ITA) daranno vita a uno spettacolo che celebra il ballo swing nelle sue molteplici declinazioni, riunendo alcuni dei più apprezzati maestri della scena internazionale in un’esibizione che rappresenta uno dei momenti più attesi dagli appassionati.

All’Hera Stage ai Giardini della Rocca saliranno si esibiranno Little Risolo & Northside Boys (ITA/CH). Direttamente da Senigallia, Little Risolo è uno dei giovani talenti più promettenti della scena Rock’n’roll e Rockabilly italiana. Chitarrista e cantante dalla sorprendente maturità artistica, propone un repertorio che intreccia brani originali e grandi classici ispirati alle sonorità degli anni Quaranta e Cinquanta. Ad accompagnarlo saranno Giulio Farinelli al contrabbasso e David Giudici alla batteria, due musicisti ormai affermati sulla scena internazionale della roots music, protagonisti di numerosi festival europei al fianco di importanti artisti del genere. Poi sarà la volta dell’incontenibile spettacolo di Little Taver & His Crazy Alligators (ITA), una delle band più iconiche e irriverenti del Rock’n’roll italiano. Da oltre trent’anni Little Taver porta sui palchi di tutta Italia un live show inconfondibile, dove musica, comicità e puro intrattenimento si fondono in un’esperienza coinvolgente. Personaggio cult della scena emiliana, reso celebre anche dalla partecipazione al film Radiofreccia di Luciano Ligabue nel ruolo di Kingo, Little Taver guida una formazione che dal 2006 si è arricchita di una potente sezione fiati, trasformandosi in una vera orchestra capace di attraversare con disinvoltura Rock’n’roll, Rockabilly, Surf, Swing, Jump’n’jive e Rhythm’n’blues. Il repertorio rende omaggio ai grandi protagonisti del rock’n’roll italiano – da Celentano a Gaber, da Little Tony a Carosone, fino a Mina e Clem Sacco – attraverso arrangiamenti originali e uno spettacolo irresistibile fatto di gag, travestimenti, personaggi e grande musica dal vivo.

Non mancheranno i record hop che vedranno alternarsi sul palco centrale DJ Mickey Melodies, DJ Jean-Marc e DJ Shuffle DeLuxe. Mentre all’Hera Stage sarà la volta di DJ Rocketeer, DJ Big Ten Inch e DJ Jean-Marc.

A presentare la seconda serata del festival sul Trenitalia Stage Bianca Nevius (ITA), pioniera del burlesque europeo, insieme a Max Paiella (ITA), un vero maestro della canzone e della risata e un artista poliedrico e dalle infinite abilità, che in più di 20 anni di carriera ha lavorato in radio, televisione, calcato palchi insieme a Renzo Arbore e Greg, scritto libri, inciso dischi, e fatto tournée teatrali in tutta Italia; mentre sull’Hera Stage salirà Russell Bruner (USA), il gentleman del palcoscenico, il monello dello Swing, che sa combinare alla perfezione lo charme del Vaudeville, la comicitá dell’artista di Varietá e il sex appeal del burlesque.

Ma la notte è giovane e per la terza serata tornano gli attesi Dopofestival alla Rotonda a Mare fino a notte fonda, come sempre con i migliori DJs del momento e con l’imperdibile Nightly Live: Balcony Jam Session, la balconata della Rotonda che ospiterà jam session e improvvisazioni di tanti musicisti diversi. I Record Hop saranno a cura di DJ Sailor Mike, DJ Madame Dynamite e DJ Elwood. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del festival è il Rockin’ Village Vintage Market, che quest’anno apre le sue porte anche al mattino, dalle 10.30 alle 13, tra Piazza Manni e Piazza del Duca. Un vero paradiso per gli appassionati, dove andare a caccia di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, modernariato, riproduzioni e memorabilia da collezione. A completare il viaggio nel lifestyle vintage ci sono il Park Auto USA pre 1969, allestito tra Piazza Simoncelli e via Manni, il Park MotoVintage, Custom & Café Racer lungo i Portici Ercolani e l’ormai imprescindibile Walk-in Tattoo old school – in programma dal 7 al 9 agosto – al Foro Annonario / Ex Pescheria, con alcuni tra i migliori artisti dell’inchiostro specializzati nello stile vintage.

In Piazza Simoncelli torna anche uno degli spettacoli simbolo del festival: il Fearless Devid – 1937 Motordrome, l’ultimo e unico motordrome funzionante in Italia, risalente al 1937. Dalle 17 alle 24, con uno spettacolo ogni ora, le leggendarie moto d’epoca INDIAN sfrecciano all’interno della gigantesca botte di legno regalando al pubblico uno show ricco di adrenalina e fascino senza tempo.

Per chi desidera vivere il Summer Jamboree anche sulla pista da ballo, ogni giorno l’Hera Dance Floor, nei Giardini della Rocca Roveresca, propone lezioni gratuite aperte a tutti dalle 18 alle 19. Gli appassionati che vogliono approfondire le danze Swing possono invece partecipare ai Summer Jamboree Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass, la full immersion dedicata a Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston e Solo Jazz, guidata da alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena internazionale provenienti da Stati Uniti, Giappone e tutta Europa.

L’atmosfera vintage si può vivere poi fin dal mattino all’Hawaiian Beach, sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), dove dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo la Spiaggia di Velluto si trasforma in un autentico villaggio hawaiano con una grande pista da ballo ombreggiata. Ogni giorno, dalle 11 alle 12, il pubblico può partecipare gratuitamente alle lezioni di ballo, mentre i record hop sono affidati a DJ Andy Fisher, DJ Rocketeer, DJ Big Ten Inch, DJ Vangelis, DJ Elwood e DJ Cannonball.

Sul Lungomare D. Alighieri, dalle 12 alle 19, il Mascalzone si conferma il punto di ritrovo diurno degli irriducibili del festival, con i set di DJ Rockin’ Cat, DJ Cannonball, DJ Jay Cee e DJ Slim. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Con l’arrivo della sera si accendono anche le piste da ballo del centro cittadino. In Piazza Roma torna l’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, che dall’1 al 9 agosto, dalle 18 alle 24, si trasforma in uno dei dance floor più amati del Summer Jamboree grazie alla musica dei migliori DJ internazionali. Sabato 2 agosto alla consolle si alterneranno DJ Marvin, DJ Andy Fisher, DJ Mickey Melodies e l’immancabile appuntamento con il Balboa Time, guidato da DJ Mickey Melodies.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della seconda giornata di festival domenica 2 agosto 2026

IN NERETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Morning Masterclass | Rotonda a Mare

11.00 – 13.00 Big Apple

Info & Registration: 10.30 – 10.55 Rotonda a Mare

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Spazio Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz, Solo Tap, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Lindy Hop

Info & Registration: 14.00 – 14.55 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Andy Fisher

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 13.30 DJ Rocketeer

13.30 – 15.00 DJ Big Ten Inch

15.00 – 16.30 DJ Vangelis

16.30 – 18.30 DJ Elwood

18.30 – 20.30 DJ Cannonball

Rockin’ Village

10.30 – 13.00

P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Rockin’ Cat

14.00 – 15.30 DJ Cannonball

15.30 – 17.00 DJ Jay Cee

17.00 – 19.00 DJ Slim

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Marvin

19.30 – 21.00 DJ Andy Fisher

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Natty Bo

22.30 – 24.00 DJ Mickey Melodies

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Rocketeer

20.00 – 21.15 LITTLE RISOLO & NORTHSIDE BOYS ITA

21.15 – 22.30 DJ Big Ten Inch

22.30 – 23.45 LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS ITA

23.45 – 01.30 DJ Jean-Marc

Trenitalia Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Mickey Melodies

19.15 – 20.30 DJ Jean-Marc

20.30 – 21.30 DJ Shuffle DeLuxe

21.30 – 22.45 THE CAPULETS SWE

22.45 – 23.15 DJ Shuffle DeLuxe

23.15 DANCE SHOW starring International Dance Camp Teachers:

Vincenzo ITA | Moe JAP | Minn USA | Francesco ITA | Carolina ITA | Markus SWE | Lizette SWE | Peter USA | Katja SI | Cherry POL | Filip POL | Tobias SWE | Lena SWE | Dimitri ITA | Alexsia ITA

00.00 – 01.30 DJ Jay Cee

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.30 DJ Sailor Mike

01.30 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 04.00 DJ Elwood

Ingresso euro 19 | admission euro 19