Summer Jamboree presenta il brano ufficiale della 26ª edizione “The Music Fills the Air” Già disponibile su tutte le piattaforme di streaming

Un ritratto sonoro della Hottest Rockin’ Holiday, nato dalla collaborazione tra il Summer Jamboree e la Abbey Town Jazz Orchestra. In studio la voce di Benton Parker (Memphis). Prima esecuzione dal vivo sabato 8 agosto, con Jad Tariq e la big band nella Rock and Roll Revue.

Classica e contemporanea allo stesso tempo, “The Music Fills the Air” nasce per diventare la colonna sonora del Summer Jamboree: una canzone capace di racchiudere l’energia, lo spirito e l’atmosfera del Festival, ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming, pronta per essere ascoltata e condivisa ovunque.

Il Summer Jamboree presenta “The Music Fills the Air”, il brano ufficiale della sua 26ª edizione, in programma a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto 2026. La canzone nasce dalla collaborazione tra il festival e la Abbey Town Jazz Orchestra, la big band di venti elementi che da oltre vent’anni chiude la Rock and Roll Revue del sabato sera. Sulla registrazione la voce è di Benton Parker, autore e polistrumentista di Memphis (Tennessee), frontman dei The Royal Reds. La prima esecuzione dal vivo è affidata a Jad Tariq, anche lui da Memphis, che canterà il brano con la big band sabato 8 agosto, nella grande serata di chiusura.

Il suono.“The Music Fills the Air” attinge alle sonorità delle big band a cavallo tra gli anni ’40 e ’50, con innesti di blues e rhythm and blues. La scrittura è fedele nei riferimenti e nella strumentazione, ma pensata per suonare oggi. Il brano è costruito sul respiro dei fiati, in un crescendo che accompagna la voce dal primo verso fino al gran finale.

Un’istantanea sonora del festival. Il testo, in inglese, non descrive il Summer Jamboree, lo attraversa. Una brezza che arriva dal mare, i piedi che ballano sulla sabbia, le cromature delle auto americane illuminate dal tramonto, una città intera che si accende al primo colpo di batteria. “The Music Fills the Air” raccoglie le immagini che, da ventisei edizioni, fanno del Summer Jamboree un’esperienza unica per gli appassionati che arrivano a Senigallia da tutto il mondo.

Una tradizione che continua. Nel corso della sua storia il Summer Jamboree ha ispirato più di un artista a scrivere brani originali dedicati al festival. A quella scia si aggiunge oggi “The Music Fills the Air”, un brano quasi totemico, capace di restituire in tre minuti le atmosfere e le vibrazioni del Summer Jamboree.

Le due voci di Memphis. Il brano ha due interpreti, uno in studio e uno dal vivo, entrambi provenienti dalla stessa città che ha fatto la storia del blues, del soul e del rock and roll. Benton Parker — autore, polistrumentista, frontman dei The Royal Reds — firma la traccia registrata. Jad Tariq — voce di Memphis tra swing, rhythm and blues e blues, tra i protagonisti della 26ª edizione — porta il brano sul palco della Rock and Roll Revue dell’8 agosto, con la big band.

La registrazione.“The Music Fills the Air” è stato inciso con la Abbey Town Jazz Orchestra al completo, sezione fiati compresa, presso l’Imputlevel Recording Studio di San Biagio di Callalta (Treviso). Il mix è di Claudio Zambenedetti, chiuso nel luglio 2026.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società e Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

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Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official