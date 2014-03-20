BeatleSenigallia, tocca a Sirolo e Sassoferrato Proseguono i concerti dopo gli eventi senigalliesi

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Dopo una settimana emozionante con tanti eventi di successo a Senigallia, oramai divenuta a tutti gli effetti la nostra “Liverpool di Velluto”,

BeatleSenigallia 2026 continua a seguire le proprie linee programmatiche coinvolgendo e valorizzando le eccellenze culturali e vitivinicole presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche.

Prendendo a prestito persino figure retoriche, giunge a Sirolo, immerso nei suggestivi paesaggi del Monte Conero, proponendo le oramai tradizionali Sinestesie d’Estate.

Si “arrampica” poi fin poco sotto il Monte Strega per arrivare a Sassoferrato, dove l’Appennino incombe con le sue bellezze e le sue asperità, puntando deciso al Rione Castello per farvi tornare le straordinarie melodie dei Beatles.

1)giovedì 30.07.2026 ore 21.30: Sirolo – Piazzetta Arrigo Gugliormella – ProLoco Sirolo e Associazione Italiana Sommelier-Delegazione Ancona presentano SINESTESIE d’ESTATE-OMAGGIO ai BEATLES by BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante)

2)domenica 02.08.2026 ore 20.00: Sassoferrato – Bar del Castello (Piazza Matteotti 11) presenta BeatleSenigallia at the Castle (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante)

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia