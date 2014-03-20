Emma Francoletti, 14 anni di Senigallia, eletta Miss Maitai Tutte le fasce di Un volto per Fotomodella

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Una serata frizzante, elegante e ricca di emozioni: il 24 luglio Senigallia ha ospitato la selezione di Miss Maitai, appuntamento legato al concorso nazionale UNVOLTOXFOTOMODELLA regione Marche.



Ben 15 ragazze si sono messe in gioco, sfilando davanti alla giuria e al pubblico per conquistare le ambite fasce della serata. A trionfare è stata la bellissima e giovanissima Emma Francoletti, 14 anni di Senigallia, eletta Miss Maitai.

Le altre fasce sono state assegnate a:

Ambra Pesaresi, fisico statuario, 17 anni di Senigallia – Miss Sorriso, voto del pubblico

Arianna Cesaretti, bellezza mediterranea, 17 anni di Serra de’ Conti – Miss Pourparler Parrucchieri

Nicol Matos, bellissima, 17 anni di Senigallia – Miss Casa del Costume

Asia Manzetti, la bionda, 22 anni di Senigallia – Miss unvoltoxfotomodella ATRANI

Gemma Coppari, 17 anni di Filottrano – Miss unvoltoxfotomodella PISA

Bellezza, personalità e tanti sorrisi hanno reso davvero speciale una serata durante la quale ogni concorrente ha saputo esprimere il proprio stile e la propria unicità.

A impreziosire la passerella sono state le proposte moda di Casa del Costume e Momi Abbigliamento. Le acconciature delle partecipanti sono state curate da Pourparler Parrucchieri, mentre il make-up è stato affidato alla professionalità di Aurora De Filippi.

Ospite d’eccezione della serata è stata Letizia Pellegrini, Miss Sorriso Italia 2024, che con la sua presenza ha regalato ulteriore prestigio all’evento.

Il concorso UNVOLTOXFOTOMODELLA è gestito nella Regione Marche da Valentina Papi, che ha curato anche la presentazione della serata, accompagnando pubblico e concorrenti in ogni momento dell’evento.

La vincitrice Emma Francoletti accederà alla finale regionale, durante la quale saranno elette le quattro ragazze che rappresenteranno le Marche alla finale nazionale di Atrani.

Il viaggio alla ricerca dei nuovi volti marchigiani continua: la prossima selezione si terrà domenica 2 agosto a Castellaro di Serra San Quirico.

Una nuova occasione per vivere la magia della passerella, mettersi in gioco e trasformare un sogno in una splendida realtà. FOTO LUIGI SIMONETTI

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