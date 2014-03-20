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“Pinocchio. Vita e imprese di un burattino” a Senigallia per il festival Ambarabà

Giovedì 30 luglio 2026 al Cortile della Scuola Pascoli, ore 21:30

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Cultura e Spettacoli
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Pinocchio. Vita e imprese di un burattino

Il 30 luglio alle 21:30, il Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia ospita il quarto appuntamento della rassegna senigalliese all’interno di “Ambarabà”, il festival di teatro ragazzi e di figura organizzato da Teatro Giovani Teatro Pirata in 10 comuni della provincia di Ancona, giunto alla ventottesima edizione.

In scena “Pinocchio. Vita e imprese di un burattino” di Progetto G.G.: un racconto in musica scritto, diretto e interpretato da Francesca Grisenti, con le musiche e le canzoni dal vivo del cantautore Davide Zilli. Un invito a riscoprire l’icona universale che Carlo Collodi pubblicava a fine Ottocento, con le sue peripezie accidentali, dannose, crudeli, tenerissime di una marionetta animata che è molto più di un pezzo di legno, molto più di un burattino che vuole diventare bambino o di un naso che si allunga. Un pezzettino di ognuno di noi, che si riscopre a ogni lettura.

Nel cartellone di “Ambarabà”, sono diciotto appuntamenti sotto le stelle di Arcevia, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Ostra, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico), con compagnie da tutta Italia e un pubblico che è, da sempre, quello dei bambini e delle loro famiglie.

Il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dei Comuni coinvolti, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej, Uni Ma, Rete delle Culture, Ambito Territoriale Sociale n.10, Rete Urbana di Teatro Ragazzi.

ingresso posto unico a € 5.00, in vendita un’ora prima presso il luogo dello spettacolo. Chi partecipa ad almeno due spettacoli riceve l’ingresso gratuito a un terzo a scelta. In caso di maltempo le variazioni vengono comunicate sui canali social di TGTP.

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