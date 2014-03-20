Organo in Scena: il Maestro Fabio Ciofini a Senigallia chiude il luglio di “Note d’Argento” Giovedì 30 luglio alle ore 21:15 nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta (vulgo dei Cancelli)

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Proseguono i prestigiosi appuntamenti con la 25ª edizione del Festival Organistico Internazionale di Senigallia, che quest’anno festeggia un quarto di secolo con il titolo evocativo di “Note d’Argento”.

L’ultimo imperdibile appuntamento del mese di luglio si terrà giovedì 30 luglio alle ore 21:15 nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta (vulgo dei Cancelli) a Senigallia. Protagonista assoluto della serata sarà l’organista di fama internazionale, il M° Fabio Ciofini, che porterà sul palco il concerto dal titolo “Organo in Scena”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare uno dei gioielli del patrimonio organario marchigiano. I brani in programma risuoneranno infatti sul monumentale organo della chiesa, costruito nel 1856 da Giacomo Bazzani e figli e donato da Papa Pio IX alla città di Senigallia. Lo strumento, oltre al profondo valore storico e al legame con il Pontefice senigalliese, si distingue per essere uno degli strumenti storici più grandi dell’intera regione. Il concerto offrirà al pubblico una straordinaria ricchezza drammaturgica e strumentale, ideale per esaltare le caratteristiche dell’organo Bazzani.

Il programma prevede l’esecuzione di capolavori di grandi maestri della storia della musica, aprendo una finestra sulle trascrizioni e sulle influenze reciproche tra opera, sinfonia e letteratura organistica. Tra i brani in scaletta spiccano la Sonata di Zingarelli, il Concerto op. 6 n. 3 di Corelli, e la Tempesta di Mare. Il concerto proseguirà con le note di Antonio Vivaldi (nella trascrizione di J.S. Bach), la Sonata seconda di Galuppi e la Sinfonia di Mayr, per poi culminare nelle imponenti sonorità ottocentesche del Grande Offertorio di Gaetano Donizetti e dell’Offertorio tratto da “Un ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi.

Fabio Ciofini, diplomatosi in organo, pianoforte e fortepiano al Conservatorio di Perugia e perfezionatosi ad Amsterdam in musica barocca, è una figura di spicco nel panorama concertistico mondiale. Organista titolare della Collegiata di S. Maria Maggiore a Collescipoli sullo storico organo W. Hermans (1678), Ciofini tiene regolarmente masterclass e concerti in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Messico e Giappone. Le sue interpretazioni, registrate per le più importanti radio nazionali come RAI e BBC, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il “Diapason d’oro”.

La manifestazione è organizzata dall’APS Festival Organistico Internazionale, sotto la direzione artistica della Prof.ssa Federica Iannella, con il patrocinio della Regione Marche e dei Club Service senigalliesi (FIDAPA, Lions, Panathlon e Rotary). La rassegna si realizza in collaborazione con la Diocesi di Senigallia e grazie al contributo dei Comuni di Senigallia, Corinaldo, Belvedere Ostrense e Serra de’ Conti, oltre al sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo, del GIS (Gruppo Imprenditori Senigalliesi), di Sabbatini S.r.l. Impresa Edile e di Viva Energia.

Il programma completo della rassegna, le note biografiche dell’artista e tutte le informazioni relative agli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale

www.foisenigalliaaps.it.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.