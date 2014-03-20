Pernottano in alberghi, ma non li pagano: 5 denunciati a Senigallia
Due diversi episodi hanno coinvolti cittadini italiani
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Senigallia effettuava un controllo presso un campeggio cittadino nei confronti di tre giovani, tutti poco più che ventenni, ritenuti presunti responsabili di agire secondo un modus operandi consistente nel pernottare, usufruire dei servizi di ristorazione presso strutture ricettive e successivamente allontanarsi senza saldare il conto.
I controlli consentivano di appurare che i tre avevano già tenuto la medesima condotta in diverse strutture alberghiere delle Marche e dell’Emilia Romagna.
Nel corso del controllo, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza rinvenivano un involucro contenente circa 3 grammi di hashish.
Per tale motivo, due dei tre giovani venivano segnalati alla competente Autorità amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente ai fini dell’uso personale.
Al termine degli accertamenti, tutti e tre venivano denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta in concorso, quindi lasciavano la struttura ricettiva.
Nell’ambito della medesima attività di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. deferivano inoltre in stato di libertà altri due cittadini italiani per insolvenza fraudolenta, in quanto si allontanavano da due alberghi cittadini dopo avervi soggiornato senza corrispondere quanto dovuto.
Per tutti i cinque soggetti venivano avviate le procedure amministrative finalizzate all’emissione, da parte del Questore Capocasa, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, al fine di impedirne il ritorno nel territorio comunale.
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