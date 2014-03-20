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Marche: in Consiglio Regionale martedì 28 luglio il Piano regionale di gestione dei rifiuti

Dopo interrogazioni e interpellanze anche pdl su tettoie in zone agricole e disciplina per raccolta e commercializzazione funghi

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Politica
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Insediamento della nuova Assemblea legislativa delle Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 28 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno la proposta di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature ed un’altra sulla disciplina di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei. 

In apertura di seduta lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione.

Verrà inoltre iscritta all’esame d’Aula la proposta di atto amministrativo n.5, a iniziativa dalla Giunta regionale, concernente il “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento del Piano approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 aprile 2015, n. 128”. Relatori Luca Marconi (Liste civiche – Udc) per la maggioranza e Valeria Mancinelli (Pd) per la minoranza.

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