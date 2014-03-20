Proseguono con successo gli appuntamenti di “Acquerelli in RIMA al mare” Gli incontri per disegnatori dai 9 ai 99 anni si svolgono ogni lunedì del mese di luglio e agosto alle 21,15 da Iobook

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Osservare lo spettacolo della vita naturale e incontrare la poesia dipingendo nelle sere d’estate, nel cuore antico di Senigallia!

Acquerelli in RIMA al mare è un appuntamento con il disegno, la pittura, la poesia, per esplorare lo spettacolo della vita naturale più vicina a noi del nostro territorio, creando ogni sera il proprio libro d’artista. nel cuore antico della città di Senigallia, che si adagia sull’Adriatico con le sue sabbie di velluto.

Gli incontri si svolgono ogni lunedì del mese di luglio e agosto, alle 21,15, sono organizzati dalla libreria iobook ed Officina Fantastica Atelier a Senigallia nello spazio outdoor della libreria in via Cavour 32 dove Monica Monachesi e Giuseppe Braghiroli attendono i disegnatori – dai 9 ai 99 anni. Sui tavoli è sempre tutto pronto: acquerelli, pennelli, tesori raccolti sulla riva del mare e libri illustrati per accompagnare le serate di pittura con letture ad alta voce e antologie poetiche. Le luci sono soffuse, l’atmosfera è rilassante, il gruppo è raccolto (non si superano i 15 partecipanti). Ogni sera un tema e un piccolo cammino per l’anima: dalla battigia alle zone dunali, uno sguardo ai cieli e alle rive dei fiumi, e un’immersione nel grande blu, con tursiopi e balenottere.Ogni sera un incontro con ambienti, animali, piante che, come noi, fanno parte della grande vita naturale intessuta di fili invisibili.

“Questi compagni di viaggio ci raccontano di noi e dipingendo ce ne accorgiamo” scrive Monica Monachesi art director che si occupa di illustrazione da molti anni organizzando esposizioni e curando pubblicazioni in collaborazione con biblioteche, musei e scuole (ha curato tra l’altro la guida illustrata di Senigallia per bambini uscita nel 2006 per Bohem Press Italia) e che, in coppia con suo marito Giuseppe Braghiroli, illustratore, conduce gli incontri messi a punto con la Libreria Iobook.

Le serate si aprono con l’aiuto particolare di specialissimi album illustrati per “Piccoli Osservatori Naturalisti”. Si tratta della collana PiNO di Topipittori che compie 10 anni e che, in accordo con l’editore, la rassegna festeggia come sta avvenendo in musei, biblioteche, librerie di tutta Italia.

“Il compleanno festeggiato a Senigallia con le attività di Acquerelli in RIMA al mare ha spesso un posto di rilievo sui profili social dell’editore e gli autori dei libri seguono con interesse ciò che stiamo sviluppando con cura” – spiega Monachesi e aggiunge “i PiNO sono album in cui scienza e letteratura convivono in un ecosistema perfetto fatto di grandi illustrazioni che mettono sotto ai nostri occhi le meraviglie naturali e le relazioni vitali che dobbiamo conoscere e proteggere, per stare insieme in tutta salute e bellezza, in questo pianeta blu”.

La rassegna ha ricevuto anche l’attenzione di Faber Castell Italia che ha fornito alcuni kit di acquerello per sostenere l’iniziativa.

Giunta al secondo anno Acquerelli in RIMA al mare sta registrando il tutto esaurito tanto da spingere la Libreria a organizzare date aggiuntive così da accogliere le tante richieste di partecipazione.

Info e prenotazioni:

info@iobook.it 071.7928887- 3534283415

Senigallia (An) via Cavour, 32

€ 18,00 a incontro con riduzioni per più incontri.

Materiali d’uso forniti con antologie di consigli di lettura

Monica Monachesi è art director e si occupa di progetti internazionali di illustrazione per musei, biblioteche, scuole. Ha curato la collana di tredici volumi di fiabe dal mondo per

Franco Cosimo Panini Editore (Mukash Mukashi il più recente sulle fiabe del Giappone),nel 2006 la Guida di Senigallia per Bohem Press Italia per la quale inventò i nomi dei due leopardini araldici Samalù e Samalia, è autrice di Le meravigliose favole di Antonio Canova per Topipittori.

Giuseppe Braghiroli è illustratore e grafico. Per Erickson ha illustrato Il Kamishibai di Pinocchio e per il Museo del Mare Antico e della biodiversità ha disegnato animali e piante che vivono là dove un tempo c’era il mare.