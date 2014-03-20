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Differenziata carta e cartone in flessione nelle Marche: nel 2025 raccolte 103mila tonnellate

La raccolta pro-capite sfiora i 70kg per abitante e rimane comunque superiore alla media nazionale (67,5 kg)

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Carta da riciclare, riciclaggio rifiuti

La raccolta differenziata di carta e cartone nelle Marche nel 2025 ha raggiunto le 103.093 tonnellate, registrando una lieve flessione dell’1,1% rispetto al 2024. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire più di tre volte e mezzo lo Sferisterio di Macerata¹.

Il dato emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici.

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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 25 luglio, 2026 
alle ore 10:00
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