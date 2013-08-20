Tutti gli eventi a Senigallia dal 20 al 26 luglio
Mostre, concerti, filosofia, storia e una nuova edizione della Festa Castellana a Scapezzano
Una settimana ricca di appuntamenti accompagnerà cittadini e turisti nel cuore dell’estate senigalliese. Dal 20 al 26 luglio il calendario degli eventi promosso dal Comune di Senigallia, in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali e realtà del territorio, propone un’ampia offerta di iniziative dedicate alla musica, alla letteratura, al teatro, alla storia, ai mercatini, agli incontri culturali e alle tradizioni popolari.
Dai grandi concerti in Piazza Roma alle rassegne culturali ospitate alla Rotonda a Mare, dalla valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino agli eventi dedicati ai più piccoli, passando per festival ormai consolidati e appuntamenti con il teatro, la lettura e la musica, la città conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’offerta culturale e turistica della Riviera Adriatica.
Di seguito il programma degli appuntamenti in calendario.
Lunedì 20 luglio
•Festival Epicureo (VIII Edizione): “Epicuro ha vinto”. Rotonda a Mare, dalle ore 18.00 alle 23.00.
•Scopriamo la Biblioteca Antonelliana tra cultura e architettura: visita a cura della Delegazione FAI Senigallia. Biblioteca Antonelliana, ore 19.00 (evento a contributo).
•Red Ladies: concerto in Piazza Roma, ore 21.30.
•Il nostro disco che suona, Piazzale della Libertà, ore 21.30
Martedì 21 luglio
•Festival Epicureo (VIII Edizione): “Epicuro ha vinto”. Rotonda a Mare, dalle ore 18.00 alle 23.00.
•Le Meraviglie del Foro: mercatino estivo di prodotti tipici locali e artigianato artistico. Foro Annonario, dalle ore 17.00 alle 24.00.
•Senigallia Sotterranea: “Il labirinto e l’abbandono”, lezione-spettacolo con Cesare Catà. Area archeologica La Fenice, ore 21.30 (su prenotazione).
•Marche Sonore: concerto dei Cucoma Combo. Piazza Roma, ore 21.30.
Mercoledì 22 luglio
•Beatles: omaggio a John Lennon. Parco della Pace, ore 11.00.
•Chi cerca ri-trova: mostra mercato di artigianato artistico, antiquariato, collezionismo e modernariato. Portici Ercolani, dalle ore 15.00 alle 24.00.
•Celentaneide: viaggio semi-serio tra vita e opere di Adriano Celentano con la Piccola Orchestra Swing. Area archeologica La Fenice, ore 21.15 (su prenotazione).
•’L Curtil d’l Stori(e): rassegna dialettale con la Compagnia “La Sciabica”. Giardini Scuola Pascoli, ore 21.30 (su prenotazione).
•Black Bones: concerto rock anni ’70, ’80 e ’90. Piazza Roma, ore 21.30.
Giovedì 23 luglio
•Donne di Cuori: Luca Pagliari incontra Filomena Di Gennaro. Rotonda a Mare, ore 21.30.
•Festival Organistico Internazionale “Note d’Argento”: concerto di Giampaolo Di Rosa. Chiesa di Santa Maria della Neve (Portone), ore 21.15.
•Musica Nuova Festival: “…l’impressionismo in musica e in poesia” con Bruna Santoni e il Trio Essences. Cortile della Rocca Roveresca, ore 21.15.
•Ambarabà Teatro Ragazzi: “Rattoppe” di Paola Lombardo. Giardini Scuola Pascoli, ore 21.30.
•Colonna Sonora della Solidarietà: Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. Piazza Roma, ore 21.30.
Venerdì 24 luglio
•Venerdì Artigianale: mostra mercato di artigianato artistico. Foro Annonario, dalle ore 17.30 alle 24.00.
•Uomini e Paesaggi – Un aperitivo al museo: “Il commercio dello zafferano” con Emanuela Di Stefano. Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, ore 18.00.
•Io Leggo Forte: prende il via la quinta edizione del Festival della Lettura a voce alta, in programma fino a domenica 26 luglio in diversi luoghi della città.
•Festa Castellana: XXVIII edizione della rievocazione storica a Scapezzano.
•Beatlesenigallia 2026: serata dedicata ai 60 anni di Yellow Submarine. Piazza Roma, ore 21.00.
Sabato 25 luglio
•Marche Sonore: concerto all’alba con SuMarte. Rotonda a Mare, ore 5.30.
•Le Meraviglie del Foro: mercatino estivo. Foro Annonario, dalle ore 17.00 alle 24.00.
•Festa Castellana: rievocazione storica a Scapezzano.
•Io Leggo Forte: prosegue il Festival della Lettura a voce alta.
Domenica 26 luglio
•Mercato Domenicale Estivo: Foro Annonario, dalle ore 8.00 alle 13.00.
•Festival Piazze 2026: “Il raggiro che ti gira” con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Giardini della Rocca Roveresca, ore 21.00.
•Festa Castellana: ultima giornata della rievocazione storica di Scapezzano.
•Io Leggo Forte: giornata conclusiva del Festival della Lettura a voce alta.
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