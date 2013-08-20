Tutti gli eventi a Senigallia dal 20 al 26 luglio Mostre, concerti, filosofia, storia e una nuova edizione della Festa Castellana a Scapezzano

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Una settimana ricca di appuntamenti accompagnerà cittadini e turisti nel cuore dell’estate senigalliese. Dal 20 al 26 luglio il calendario degli eventi promosso dal Comune di Senigallia, in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali e realtà del territorio, propone un’ampia offerta di iniziative dedicate alla musica, alla letteratura, al teatro, alla storia, ai mercatini, agli incontri culturali e alle tradizioni popolari.



Dai grandi concerti in Piazza Roma alle rassegne culturali ospitate alla Rotonda a Mare, dalla valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino agli eventi dedicati ai più piccoli, passando per festival ormai consolidati e appuntamenti con il teatro, la lettura e la musica, la città conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’offerta culturale e turistica della Riviera Adriatica.

Di seguito il programma degli appuntamenti in calendario.

Lunedì 20 luglio

•Festival Epicureo (VIII Edizione): “Epicuro ha vinto”. Rotonda a Mare, dalle ore 18.00 alle 23.00.

•Scopriamo la Biblioteca Antonelliana tra cultura e architettura: visita a cura della Delegazione FAI Senigallia. Biblioteca Antonelliana, ore 19.00 (evento a contributo).

•Red Ladies: concerto in Piazza Roma, ore 21.30.

•Il nostro disco che suona, Piazzale della Libertà, ore 21.30

Martedì 21 luglio

•Festival Epicureo (VIII Edizione): “Epicuro ha vinto”. Rotonda a Mare, dalle ore 18.00 alle 23.00.

•Le Meraviglie del Foro: mercatino estivo di prodotti tipici locali e artigianato artistico. Foro Annonario, dalle ore 17.00 alle 24.00.

•Senigallia Sotterranea: “Il labirinto e l’abbandono”, lezione-spettacolo con Cesare Catà. Area archeologica La Fenice, ore 21.30 (su prenotazione).

•Marche Sonore: concerto dei Cucoma Combo. Piazza Roma, ore 21.30.

Mercoledì 22 luglio

•Beatles: omaggio a John Lennon. Parco della Pace, ore 11.00.

•Chi cerca ri-trova: mostra mercato di artigianato artistico, antiquariato, collezionismo e modernariato. Portici Ercolani, dalle ore 15.00 alle 24.00.

•Celentaneide: viaggio semi-serio tra vita e opere di Adriano Celentano con la Piccola Orchestra Swing. Area archeologica La Fenice, ore 21.15 (su prenotazione).

•’L Curtil d’l Stori(e): rassegna dialettale con la Compagnia “La Sciabica”. Giardini Scuola Pascoli, ore 21.30 (su prenotazione).

•Black Bones: concerto rock anni ’70, ’80 e ’90. Piazza Roma, ore 21.30.

Giovedì 23 luglio

•Donne di Cuori: Luca Pagliari incontra Filomena Di Gennaro. Rotonda a Mare, ore 21.30.

•Festival Organistico Internazionale “Note d’Argento”: concerto di Giampaolo Di Rosa. Chiesa di Santa Maria della Neve (Portone), ore 21.15.

•Musica Nuova Festival: “…l’impressionismo in musica e in poesia” con Bruna Santoni e il Trio Essences. Cortile della Rocca Roveresca, ore 21.15.

•Ambarabà Teatro Ragazzi: “Rattoppe” di Paola Lombardo. Giardini Scuola Pascoli, ore 21.30.

•Colonna Sonora della Solidarietà: Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. Piazza Roma, ore 21.30.

Venerdì 24 luglio

•Venerdì Artigianale: mostra mercato di artigianato artistico. Foro Annonario, dalle ore 17.30 alle 24.00.

•Uomini e Paesaggi – Un aperitivo al museo: “Il commercio dello zafferano” con Emanuela Di Stefano. Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, ore 18.00.

•Io Leggo Forte: prende il via la quinta edizione del Festival della Lettura a voce alta, in programma fino a domenica 26 luglio in diversi luoghi della città.

•Festa Castellana: XXVIII edizione della rievocazione storica a Scapezzano.

•Beatlesenigallia 2026: serata dedicata ai 60 anni di Yellow Submarine. Piazza Roma, ore 21.00.

Sabato 25 luglio

•Marche Sonore: concerto all’alba con SuMarte. Rotonda a Mare, ore 5.30.

•Le Meraviglie del Foro: mercatino estivo. Foro Annonario, dalle ore 17.00 alle 24.00.

•Festa Castellana: rievocazione storica a Scapezzano.

•Io Leggo Forte: prosegue il Festival della Lettura a voce alta.

Domenica 26 luglio

•Mercato Domenicale Estivo: Foro Annonario, dalle ore 8.00 alle 13.00.

•Festival Piazze 2026: “Il raggiro che ti gira” con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Giardini della Rocca Roveresca, ore 21.00.

•Festa Castellana: ultima giornata della rievocazione storica di Scapezzano.

•Io Leggo Forte: giornata conclusiva del Festival della Lettura a voce alta.