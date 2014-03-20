Senigallia archeologica: al via alleanza tra Comune, Soprintendenza e Università L'intento è di sviluppare progetti dedicati alla ricerca, alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio archeologico

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Rafforzare la collaborazione tra Comune, Soprintendenza e Università, mettendo a sistema competenze scientifiche, istituzionali e progettuali per promuovere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio archeologico sia dal punto di vista della ricerca sia sotto il profilo culturale e turistico.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Senigallia, un incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. Al tavolo di lavoro hanno preso parte l’assessore alla Cultura Massimo Bello, la funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Ilaria Venanzoni, e il professor Giuseppe Lepore, docente del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico della città, con particolare attenzione all’area archeologica de La Fenice, considerata uno degli elementi centrali del progetto della futura Cittadella dei Saperi.

“L’archeologia è una chiave fondamentale dell’identità di Senigallia – dichiara l’assessore alla Cultura Massimo Bello –. Il nostro obiettivo è duplice: sostenere la ricerca e le attività di scavo, rendendo al tempo stesso il patrimonio archeologico sempre più accessibile e fruibile dalla cittadinanza. Attraverso la collaborazione tra Comune, Soprintendenza e Università intendiamo costruire un programma di interventi che faccia dell’archeologia uno degli elementi qualificanti della proposta culturale della città”.

Nel corso dell’incontro sono state condivise alcune linee di lavoro che saranno approfondite nei prossimi mesi, con l’intento di sviluppare progetti dedicati alla ricerca, alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio archeologico, favorendo anche il coinvolgimento delle associazioni culturali e delle realtà del territorio impegnate nella promozione della storia cittadina.

La valorizzazione dell’area archeologica della Fenice si inserisce nel più ampio percorso della Cittadella dei Saperi, progetto strategico dell’Amministrazione comunale volto a creare un polo integrato dedicato alla cultura, alla formazione e alla conoscenza, mettendo in rete le principali eccellenze storico-culturali della città.

L’incontro segna l’avvio di un percorso di collaborazione destinato a consolidarsi nel tempo, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio archeologico di Senigallia come risorsa culturale, scientifica e turistica, rafforzando il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e comunità locale.