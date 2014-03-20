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Allerta gialla sulle Marche centro-nord: possibili locali temporali e grandinate

E' valido per la giornata di sabato 18 luglio 2026 l'avviso meteo emesso dalla Protezione Civile Regionale

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Maltempo: nuvoloni preannunciano un temporale

La Protezione Civile Regionale, in data 17 luglio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 36/2026 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di sabato 18 luglio 2026.

Per la seconda parte di sabato 18 si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, più probabili sui settori centro-settentrionali della regione. I fenomeni, seppur localizzati, potranno risultare intensi e dar luogo a grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

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