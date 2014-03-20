Rubano zaini alla stazione ferroviaria di Senigallia: denunciate tre persone Carabinieri sul posto con due automezzi per il trasferimento in caserma: la refurtiva è stata subito recuperata

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Nella tarda mattinata di martedì 14 luglio, presso la stazione ferroviaria di Senigallia, due ragazzi e una ragazza sono stati colti sul fatto dai Carabinieri dopo che avevano sottratto due zaini ad altrettante persone che si trovavano sul posto.

Un lettore ci ha segnalato l’intervento dei militari, i quali hanno recuperato il maltolto e portato in caserma i tre individui, che ci sono stati descritti come parlanti con un accento straniero, ma sulle cui generalità i Carabinieri non hanno al momento divulgato alcuna informazione ufficiale.

Alla stazione ferroviaria sono intervenuti due automezzi dell’Arma, per provvedere a caricare in auto i due ragazzi e la ragazza, nei confronti dei quali ci è in seguito stato confermato dalla Comandante Felicia Basilicata che si è proceduto a spiccare una denuncia a piede libero a testa.

Ulteriori dettagli sulla vicenda saranno forniti direttamente dal Comando Provinciale di Ancona dei Carabinieri, attraverso una nota che sarà successivamente diramata.