Salvatore Cagnazzo nuovo coach giovanili Goldengas Senigallia Guiderà alcune squadre biancorosse

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Salvatore Cagnazzo nuovo allenatore del settore giovanile della Pallacanestro Senigallia.



La pallacanestro Senigallia è lieta di annunciare l’arrivo nel proprio settore giovanile di Salvatore Cagnazzo, coach di lunga esperienza con i giovani cestisti, attività iniziata nel lontano 2004 proprio nella sua città di nascita con il New basket Brindisi.

In Puglia, oltre alle varie esperienze nella città conosciuta come “Porta d’Oriente, ha allenato la Selezione Regionale Puglia dell’annata 1995.

In seguito si trasferisce alla Sutor Montegranaro nel periodo dal 2010 al 2013 dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della foresteria e allenatore del settore giovanile.

Nell’ultimo anno a Montegranaro viene promosso assistente della Poderosa nel campionato di serie B.

Al termine dell’esperienza a Montegranaro si trasferisce all’Aurora Jesi dove resta dal 2013 al 2022 ricoprendo ancora la responsabilità della foresteria e allo stesso tempo allenando gruppi del settore giovanile.

Nel 2016 assume l’incarico di responsabile del settore giovanile della squadra jesina e contemporaneamente svolge l’attività di scouting e sviluppo di giovani talenti tra cui:

Samuele Moretti (1998) successivamente in A2 alla Fortitudo Bologna, Rezart Memed (2003) nazionale macedone e quindi serie A Kosovara, Lamine Tandia (2004) successivamente in A con Tortona, Jaque Egbende (2008) prospetto dell’Under 19 Eccellenza della squadra jesina.

Nel contempo collabora con la Federazione Pallacanestro comitato Regionale Marche come allenatore della Rappresentativa Regionale annata 2009.

Terminata l’esperienza nella città di Federico II si lega al progetto Montevalle nella stagione 2022/2023.

Al termine dell’esperienza con la società del Montevalle si trasferisce in Spagna dove per due anni collabora con il settore giovanile della società EBG Malaga affiliata alla struttura tecnica della prestigiosa Unicaja Malaga.

Infine l’arrivo a Senigallia dove in questa sua nuova esperienza sarà il Capo Allenatore dell’Under 13 (Annata 2014) e affiancherà il riconfermato Kevin Francoletti nella gestione dei gruppi esordienti (2015) e Aquilotti (2016).

Cagnazzo, laureato in Management dello Sport e delle imprese sportive, con tesi sugli investimenti nel settore giovanile delle società di Pallacanestro, oltre al ruolo di allenatore svolge anche la mansione di docente delle Scienze Motorie nella scuole del comprensorio senigalliese.

A Salvatore va un grande in bocca al lupo da parte della società per un’altra annata ricca di soddisfazioni.