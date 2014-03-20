Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
25°
Lunedì
24° / 29°
Martedì
23° / 28°
Mercoledì
22° / 28°
Giovedì
20° / 28°
Venerdì
21° / 27°
Sabato
19° / 30°
Domenica
21° / 27°
Lunedì
20° / 28°
Martedì
21° / 28°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Festa Castellana 2026 - Scapezzano di Senigallia (AN)

La Macina in concerto a Ponte Rio di Trecastelli

Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30

152 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
La Macina in concerto a Trecastelli

Mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21.30, il Parco della Pace di Ponte Rio a Trecastelli ospiterà il concerto LA MACINA – NEL VIVO DI UNA LUNGA STORIA. Canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana.

Il Direttore Artistico Gastone Pietrucci e La Macina saranno i protagonisti di un concerto antologico, raffinato, popolare e coinvolgente. In quasi sessant’anni di attività, il gruppo ripercorre, attraverso questo spettacolo, i contesti e gli incontri che hanno alimentato il proprio appassionante percorso di ricerca musicale, continuando a raccogliere le espressioni culturali più significative della propria terra, Le Marche, accomunate dall’amore per la tradizione popolare, intesa anche come occasione di riflessione sul nostro presente.

Il concerto vuole mettere in luce la bellezza e la ricchezza della proposta artistica de La Macina e del suo “aedo malinconico e ardente”, Gastone Pietrucci, capace di restituire, con fedeltà filologica e sensibilità contemporanea, le gemme di una tradizione secolare di canti popolari che continua a rinnovarsi, ribadendo la volontà “ostinata e contraria” di durare nel tempo.

Sul palco, insieme a Gastone Pietrucci (voce), si esibiranno Adriano Taborro (chitarra, mandolino, violino e oud), Marco Gigli (chitarra e voce), Roberto Picchio (fisarmonica), Riccardo Andrenacci (batteria e percussioni) e Marco Tarantelli (contrabbasso), con il coordinamento di Giorgio Cellinese.

Lo spettacolo offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire la forza della tradizione, unita a esperienze innovative, regalando una serata intensa, coinvolgente e ricca di emozioni.

Il concerto è inserito nel programma di CINESUONANDO SOTTO LE STELLE 2026, la rassegna di musica, cinema e spettacolo promossa dalla Città di Trecastelli e dall’Assessorato alla Cultura che accompagna l’estate con appuntamenti gratuiti sotto il cielo stellato.

L’ingresso è libero.

 

Per informazioni: Villino Romualdo – Ufficio Turistico – IAT Trecastelli – Museo Nori De’ Nobili – Biblioteca Comunale, Piazza Leopardi, 32 – loc. Ripe – Trecastelli (AN), Tel. 071 7957851

trecastelliufficioturistico@gmail.com
museonoridenobili@gmail.com
www.museonoridenobili.it
www.trecastelliturismo.it

Comune di Trecastelli
Comune di Trecastelli
Pubblicato Domenica 19 luglio, 2026 
alle ore 3:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura