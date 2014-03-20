La Macina in concerto a Ponte Rio di Trecastelli Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30

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Mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21.30, il Parco della Pace di Ponte Rio a Trecastelli ospiterà il concerto LA MACINA – NEL VIVO DI UNA LUNGA STORIA. Canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana.

Il Direttore Artistico Gastone Pietrucci e La Macina saranno i protagonisti di un concerto antologico, raffinato, popolare e coinvolgente. In quasi sessant’anni di attività, il gruppo ripercorre, attraverso questo spettacolo, i contesti e gli incontri che hanno alimentato il proprio appassionante percorso di ricerca musicale, continuando a raccogliere le espressioni culturali più significative della propria terra, Le Marche, accomunate dall’amore per la tradizione popolare, intesa anche come occasione di riflessione sul nostro presente.

Il concerto vuole mettere in luce la bellezza e la ricchezza della proposta artistica de La Macina e del suo “aedo malinconico e ardente”, Gastone Pietrucci, capace di restituire, con fedeltà filologica e sensibilità contemporanea, le gemme di una tradizione secolare di canti popolari che continua a rinnovarsi, ribadendo la volontà “ostinata e contraria” di durare nel tempo.

Sul palco, insieme a Gastone Pietrucci (voce), si esibiranno Adriano Taborro (chitarra, mandolino, violino e oud), Marco Gigli (chitarra e voce), Roberto Picchio (fisarmonica), Riccardo Andrenacci (batteria e percussioni) e Marco Tarantelli (contrabbasso), con il coordinamento di Giorgio Cellinese.

Lo spettacolo offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire la forza della tradizione, unita a esperienze innovative, regalando una serata intensa, coinvolgente e ricca di emozioni.

Il concerto è inserito nel programma di CINESUONANDO SOTTO LE STELLE 2026, la rassegna di musica, cinema e spettacolo promossa dalla Città di Trecastelli e dall’Assessorato alla Cultura che accompagna l’estate con appuntamenti gratuiti sotto il cielo stellato.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: Villino Romualdo – Ufficio Turistico – IAT Trecastelli – Museo Nori De’ Nobili – Biblioteca Comunale, Piazza Leopardi, 32 – loc. Ripe – Trecastelli (AN), Tel. 071 7957851

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