Prosegue il ricco calendario della XXV edizione del Festival Organistico Internazionale di Senigallia Giovedì 16 luglio, alle ore 21.15, la Chiesa di Santa Maria della Neve (Portone) ospiterà il recital dell'organista Federica Iannella

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Prosegue il ricco calendario della XXV edizione del Festival Organistico Internazionale di Senigallia, la storica rassegna musicale che quest’anno celebra il traguardo dei venticinque anni con il titolo “Note d’Argento”.



Giovedì 16 luglio, alle ore 21.15, la Chiesa di Santa Maria della Neve (Portone) ospiterà il recital dell’organista Federica Iannella, intitolato “Il canto della memoria”, un appuntamento che accompagnerà il pubblico in un intenso percorso musicale e spirituale attraverso alcune delle più significative pagine della tradizione europea.

Il programma propone un dialogo tra il rigore della musica barocca e la forza espressiva dell’Ottocento, con un repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach fino alle trascrizioni delle celebri opere di Giuseppe Verdi.

Cuore della serata sarà la monumentale Passacaglia e Tema fugato in do minore BWV 582 di Bach, considerata uno dei massimi capolavori della letteratura organistica. Un’opera costruita su un tema costante che, sviluppandosi attraverso venti variazioni, diventa metafora della necessità di avere radici solide e punti di riferimento capaci di orientare il cammino dell’uomo anche nei momenti di maggiore complessità.

Accanto a Bach, il programma darà spazio anche alle celebri pagine verdiane, tra cui il commovente Va, pensiero e la Marcia dall’Aida, brani che ancora oggi parlano di memoria, libertà, speranza e senso di comunità, offrendo al pubblico una riflessione quanto mai attuale.

Ad interpretare il concerto sarà Federica Iannella, fondatrice del Festival Organistico Internazionale, docente di Organo al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e concertista di fama internazionale, protagonista di oltre mille esibizioni in Italia e all’estero.

«Il Festival Organistico Internazionale rappresenta una delle rassegne culturali più prestigiose della nostra città e, da venticinque anni, contribuisce a valorizzare il patrimonio artistico, musicale e spirituale di Senigallia. Il concerto di Federica Iannella è un invito ad ascoltare la grande musica come occasione di riflessione, di dialogo e di condivisione, attraverso un repertorio che continua a parlare al presente con straordinaria forza espressiva. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che nel tempo ha saputo crescere, affermarsi a livello internazionale e arricchire l’offerta culturale della nostra città», dichiara l’assessore alla Cultura Massimo Bello.

Il Festival Organistico Internazionale è organizzato dall’APS Festival Organistico Internazionale sotto la direzione artistica della professoressa Federica Iannella, con il patrocinio della Regione Marche e dei Club Service senigalliesi (FIDAPA, Lions, Panathlon e Rotary), in collaborazione con la Diocesi di Senigallia e con il sostegno dei Comuni di Senigallia, Corinaldo, Belvedere Ostrense e Serra de’ Conti, oltre che di BCC di Pergola e Corinaldo, GIS – Gruppo Imprenditori Senigalliesi, Sabbatini Srl Impresa Edile e Viva Energia.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.