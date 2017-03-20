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Attivato dall’AST Ancona il servizio di Dialisi Turistica Estiva

Negli ospedali di Senigallia, Jesi e Fabriano

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Cronaca
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Servizio di dialisi

La AST Ancona ha attivato anche quest’anno, per il periodo feriale, la Dialisi Turistica Estiva a favore dei pazienti che soggiorneranno nel territorio. Di seguito le informazioni utili per poter accedere al servizio.

La Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia ha organizzato il periodo di accoglienza fino al 30 settembre. Si tratta di un turno diurno trisettimanale nei giorni di martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 circa (in base a programmazione individuale). I contatti cui potersi rivolgere sono: mail luca.savelli1@sanita.marche.itsenigallia.dialisi@sanita.marche.it ; telefono: 071 79092830 (coordinatore) dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

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