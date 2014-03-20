Apericinema all’Arena Gabbiano con il regista Matteo Oleotto Venerdì 10 luglio a partire dalle ore 20.00

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Venerdì 10 luglio arriva il secondo appuntamento stagionale con gli apericinema estivi organizzati dall’Arena Gabbiano per farvi conoscere da vicino i protagonisti del cinema italiano. Questa volta sarà nostro ospite in Arena dalle ore 20 Matteo Oleotto, già noto al Gabbiano per Zoran, il mio nipote scemo, che presenterà il recente Ultimo schiaffo, che assieme a giovani interessanti annovera nel cast anche Giuseppe Battiston.

Il film intreccia commedia e tragedia sullo sfondo innevato di un paesino del Friuli Venezia Giulia, dove Jure e Petra sono fratello e sorella che vivono tra i ghiacci di un villaggio isolato e ormai senza speranza, alle prese con una vita fatta di incertezze e un futuro che sembra sempre più irraggiungibile. Qualcosa sembra cambiare con la misteriosa scomparsa di un cane, Marlowe, e la promessa di una lauta ricompensa. Ma la loro ricerca diventerà ben presto un viaggio tragicomico tra espedienti leciti e illeciti, incontri assurdi e un inarrestabile effetto domino. Tra schiaffi veri e metaforici, il film finisce così per raccontare la provincia con ironia amara, mostrando però che forse può sempre esistere una via di fuga o di redenzione.

Coloro che vogliano partecipare all’apericinema potranno prenotarsi compilando il form degli incontri di cinema direttamente sul sito www.cinemagabbiano.it, e potranno così intrattenersi a lungo con l’ospite della serata, mentre nel frattempo si gusteranno i poké preparati da Fish & Ham. Per motivi logistici il numero dei posti disponibili sarà limitato, dunque il consiglio per tutti gli interessati è quello di affrettarsi a prenotare.

Il costo dell’intera serata sarà di 18 euro e comprenderà assieme alle degustazioni anche il biglietto per la successiva proiezione di “Ultimo schiaffo”, che avrà inizio alle 21:30. Ricordiamo invece per chi voglia partecipare alla sola proiezione che il biglietto costerà solo 3,50 euro a seguito dell’iniziativa nazionale Cinema revolution, che permette allo spettatore nei mesi estivi di pagare un prezzo ridotto per la visione dei film italiani ed europei.