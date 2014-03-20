La sindaca di Arcevia Abbondanzieri sull’esclusione dall’elenco dei Comuni montani "Si tratta di scelte che incidono concretamente sulla qualità della vita delle comunità e sull’equilibrio tra i territori"

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A seguito dell’avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. 11 maggio 2026 n. 121 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026, il Comune di Arcevia e gli altri 28 Comuni delle Marche, è stato formalmente escluso dall’elenco dei Comuni montani e parzialmente montani.

“Il Comune di Arcevia prosegue il proprio percorso di tutela istituzionale contro il provvedimento del Governo che modifica i criteri di classificazione dei Comuni montani, tramite il ricorso al TAR del Lazio, insieme agli altri Comuni, impugnando l’atto del Governo oggi pubblicato che diventerà esecutivo il 22 luglio. Questa scelta è destinata a provocare conseguenze concrete sull’accesso alle risorse, sulle politiche di sviluppo e sul futuro delle comunità locali.

Nella tarda serata di martedì 7 luglio 2026, oltretutto, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina i nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani in attuazione della legge n. 131/2025. Con questo atto il Governo imprime definitivamente il proprio sigillo politico su una riforma che non può essere considerata un semplice intervento tecnico.

La classificazione dei Comuni montani determinerebbe infatti l’accesso a finanziamenti, incentivi, misure contro lo spopolamento, politiche per la natalità e strumenti di sviluppo delle aree interne.

Si tratta di scelte che incidono concretamente sulla qualità della vita delle comunità e sull’equilibrio tra i territori.

Per queste ragioni riteniamo che la responsabilità sia pienamente politica. La riforma promossa dal Governo, che si pone in palese antitesi con i principi e i valori della Costituzione, sta progressivamente ridefinendo il rapporto tra Stato e autonomie locali attraverso provvedimenti attuativi che incidono direttamente sulle amministrazioni comunali. Il rischio è quello di uno Stato sempre più diseguale, nel quale le decisioni assunte in modo centralizzato finiscono per penalizzare territori che conoscono quotidianamente le difficoltà delle aree interne.

La nostra iniziativa non rappresenta una contrapposizione ideologica, bensì una richiesta di legalità, trasparenza e rispetto delle autonomie locali. Per queste ragioni, continueremo a difendere, fino in fondo e con determinazione, gli interessi della comunità di Arcevia presso tutte le sedi istituzionali e giurisdizionali, nella convinzione del fatto che i Comuni devono essere protagonisti delle decisioni che riguardano il proprio futuro e vengano limitati al ruolo residuale di semplici destinatari e soggetti attuatori di provvedimenti calati dall’alto.

La nostra battaglia istituzionale proseguirà con determinazione, nella convinzione che la tutela dell’unità del Paese passi anche attraverso il rispetto dei territori, della trasparenza amministrativa e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e autonomie locali.”

L’obbiettivo resta quello di una riforma radicale dei criteri di classificazione, poiché il decreto produce danni enormi alle aree interne, alla crisi di questi territori e per impedire che si rafforzi un modello sempre più centralizzato e dannoso per i territori e i cittadini. Va difeso , al contrario il ruolo dei Comuni per rafforzare l’unità nazionale e non accentuare le disegualianze tra le diverse aree del Paese.