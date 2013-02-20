Si è spento Luciano Granarelli, storico gioielliere di Marzocca di Senigallia Da una piccola attività a Marzocca a un grande marchio conosciuto nelle Marche. L'ultimo saluto venerdì 10 luglio a Marzocca

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È venuto a mancare all’età di 87 anni Luciano Granarelli, fondatore della storica gioielleria di Marzocca di Senigallia. Nato nel 1939, nel 1962 decide di avviare, insieme alla moglie Simonetta, un’attività di famiglia che, grazie alla qualità dei prodotti e alla passione per il mestiere, è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel territorio marchigiano.

Oggi l’azienda è presente con diversi punti vendita anche a Senigallia, Civitanova Marche e Fano.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda tristezza tra i familiari, la comunità cittadina e il mondo dell’imprenditoria locale.

In molti lo ricordano come un commerciante stimato, capace di unire tradizione, professionalità e innovazione, contribuendo con il suo lavoro alla crescita del settore e del territorio.

I funerali saranno celebrati nella mattinata di venerdì 10 luglio, nella chiesa di Marzocca, dove familiari, amici e conoscenti potranno rivolgergli l’ultimo saluto.