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Baia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a Senigallia

Finalmente una giornata al mare con il mio cane senza preoccupazioni – FOTO

A Baia Canaria di Senigallia relax, libertà e divertimento per tutta la famiglia, compresi gli amici a quattro zampe

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Baia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a Senigallia

Chi vive con un cane lo sa bene: organizzare una giornata al mare non è sempre semplice. Tra divieti, limitazioni, guinzagli obbligatori e spazi poco adatti agli animali, spesso il desiderio di trascorrere qualche ora in spiaggia insieme al proprio amico a quattro zampe si trasforma in una corsa ad ostacoli.

A Senigallia esiste però un luogo speciale dove tutto questo diventa finalmente un ricordo. Si chiama Baia Canaria ed è la prima spiaggia attrezzata per cani e famiglie della Spiaggia di Velluto, un vero paradiso dedicato a chi considera il proprio cane un membro della famiglia.

Qui non si viene semplicemente a prendere il sole: si vive una giornata di vacanza autentica, senza rinunce, dove il benessere delle persone e quello dei loro amici a quattro zampe sono al centro di ogni servizio. Perché una vacanza è davvero completa solo quando tutta la famiglia può condividerla, cane compreso.

Baia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a SenigalliaBaia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a Senigallia

Situata in via Terza Strada, nella zona di Cesano di Senigallia, Baia Canaria nasce proprio con l’obiettivo di offrire un’esperienza di mare senza stress, permettendo a persone e animali di condividere momenti di libertà, relax e divertimento in totale sicurezza.

Appena arrivati si percepisce immediatamente l’atmosfera accogliente che contraddistingue la struttura. Qui il cane non è semplicemente tollerato, ma è il protagonista di un progetto studiato nei minimi dettagli per garantire benessere, sicurezza e comfort.

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Gli ospiti possono scegliere tra due diverse soluzioni.

La formula Very Important Dog mette a disposizione 29 aree private completamente recintate, dotate di ombrellone e lettini, dove il cane può muoversi liberamente senza l’obbligo del guinzaglio. Una soluzione ideale per chi desidera privacy, tranquillità e la massima libertà.

Per chi preferisce la classica esperienza balneare sono invece disponibili 50 ombrelloni con lettini, dove il cane può accompagnare i propri proprietari mantenendo il guinzaglio. In entrambi i casi il vero valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di accedere liberamente all’acqua senza limiti di orario o permanenza, regalando ai cani la gioia di correre, giocare e fare il bagno in tutta sicurezza.

Baia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a SenigalliaBaia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a Senigallia

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A rendere ancora più speciale l’esperienza ci pensa una lunga serie di servizi dedicati. Oltre al noleggio di ombrelloni, lettini e cabine, la spiaggia offre servizi igienici, spogliatoi, docce calde, bar ristoro, connessione Wi-Fi gratuita e tutti i comfort per trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Naturalmente non mancano le attenzioni specifiche per gli amici a quattro zampe. Oltre alle docce calde dedicate, gli ospiti trovano ciotole sempre disponibili con acqua fresca, materassini refrigeranti per le giornate più calde, aiuti al galleggiamento per i cani meno esperti o che affrontano il mare per la prima volta, giochi e lunghine per gestire in sicurezza l’ingresso in acqua. Completano l’offerta un’ampia area giochi, il percorso Mobility Dog e spazi studiati per favorire il movimento, la socializzazione e il benessere degli animali, rendendo ogni giornata in spiaggia un’esperienza piacevole e divertente sia per i cani che per i loro proprietari.

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Un valore aggiunto particolarmente apprezzato è la presenza di Valentina Medici, educatore cinofilo, sempre disponibile per suggerimenti e consigli pratici. Che si tratti della prima esperienza al mare del proprio cane o di un ospite ormai abituato alla spiaggia, la sua competenza rappresenta un prezioso punto di riferimento per vivere ogni momento con serenità.

Baia Canaria è anche il luogo ideale per conoscere altri proprietari di cani, condividere esperienze, far socializzare gli animali in un ambiente controllato e creare nuove amicizie. L’atmosfera familiare e rilassata fa sì che molti ospiti ritornino estate dopo estate, trasformando una semplice giornata al mare in un appuntamento irrinunciabile.

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Baia Canaria non è semplicemente uno stabilimento balneare. È un luogo dove le esigenze delle persone e quelle degli animali si incontrano in perfetta armonia, creando un ambiente sereno in cui ogni componente della famiglia può sentirsi davvero in vacanza.

Se stai cercando una spiaggia per cani a Senigallia, una dog beach nelle Marche o semplicemente un luogo dove trascorrere una giornata speciale insieme al tuo fedele amico, Baia Canaria è la risposta che aspettavi.

Perché vedere il proprio cane correre felice sulla sabbia, giocare tra le onde e rilassarsi accanto a noi è una delle emozioni più belle che una vacanza possa regalare.

 

BAIA CANARIA

Via Terza Strada – Cesano di Senigallia (AN)

www.baiacanaria.it

Facebook: www.facebook.com/baiacanaria

Instagram: www.instagram.com/baiacanaria/

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