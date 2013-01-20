Finalmente una giornata al mare con il mio cane senza preoccupazioni – FOTO A Baia Canaria di Senigallia relax, libertà e divertimento per tutta la famiglia, compresi gli amici a quattro zampe

Chi vive con un cane lo sa bene: organizzare una giornata al mare non è sempre semplice. Tra divieti, limitazioni, guinzagli obbligatori e spazi poco adatti agli animali, spesso il desiderio di trascorrere qualche ora in spiaggia insieme al proprio amico a quattro zampe si trasforma in una corsa ad ostacoli.

A Senigallia esiste però un luogo speciale dove tutto questo diventa finalmente un ricordo. Si chiama Baia Canaria ed è la prima spiaggia attrezzata per cani e famiglie della Spiaggia di Velluto, un vero paradiso dedicato a chi considera il proprio cane un membro della famiglia.

Qui non si viene semplicemente a prendere il sole: si vive una giornata di vacanza autentica, senza rinunce, dove il benessere delle persone e quello dei loro amici a quattro zampe sono al centro di ogni servizio. Perché una vacanza è davvero completa solo quando tutta la famiglia può condividerla, cane compreso.

Situata in via Terza Strada, nella zona di Cesano di Senigallia, Baia Canaria nasce proprio con l’obiettivo di offrire un’esperienza di mare senza stress, permettendo a persone e animali di condividere momenti di libertà, relax e divertimento in totale sicurezza.

Appena arrivati si percepisce immediatamente l’atmosfera accogliente che contraddistingue la struttura. Qui il cane non è semplicemente tollerato, ma è il protagonista di un progetto studiato nei minimi dettagli per garantire benessere, sicurezza e comfort.

Gli ospiti possono scegliere tra due diverse soluzioni.

La formula Very Important Dog mette a disposizione 29 aree private completamente recintate, dotate di ombrellone e lettini, dove il cane può muoversi liberamente senza l’obbligo del guinzaglio. Una soluzione ideale per chi desidera privacy, tranquillità e la massima libertà.

Per chi preferisce la classica esperienza balneare sono invece disponibili 50 ombrelloni con lettini, dove il cane può accompagnare i propri proprietari mantenendo il guinzaglio. In entrambi i casi il vero valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di accedere liberamente all’acqua senza limiti di orario o permanenza, regalando ai cani la gioia di correre, giocare e fare il bagno in tutta sicurezza.

A rendere ancora più speciale l’esperienza ci pensa una lunga serie di servizi dedicati. Oltre al noleggio di ombrelloni, lettini e cabine, la spiaggia offre servizi igienici, spogliatoi, docce calde, bar ristoro, connessione Wi-Fi gratuita e tutti i comfort per trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Naturalmente non mancano le attenzioni specifiche per gli amici a quattro zampe. Oltre alle docce calde dedicate, gli ospiti trovano ciotole sempre disponibili con acqua fresca, materassini refrigeranti per le giornate più calde, aiuti al galleggiamento per i cani meno esperti o che affrontano il mare per la prima volta, giochi e lunghine per gestire in sicurezza l’ingresso in acqua. Completano l’offerta un’ampia area giochi, il percorso Mobility Dog e spazi studiati per favorire il movimento, la socializzazione e il benessere degli animali, rendendo ogni giornata in spiaggia un’esperienza piacevole e divertente sia per i cani che per i loro proprietari.

Un valore aggiunto particolarmente apprezzato è la presenza di Valentina Medici, educatore cinofilo, sempre disponibile per suggerimenti e consigli pratici. Che si tratti della prima esperienza al mare del proprio cane o di un ospite ormai abituato alla spiaggia, la sua competenza rappresenta un prezioso punto di riferimento per vivere ogni momento con serenità.

Baia Canaria è anche il luogo ideale per conoscere altri proprietari di cani, condividere esperienze, far socializzare gli animali in un ambiente controllato e creare nuove amicizie. L’atmosfera familiare e rilassata fa sì che molti ospiti ritornino estate dopo estate, trasformando una semplice giornata al mare in un appuntamento irrinunciabile.

Baia Canaria non è semplicemente uno stabilimento balneare. È un luogo dove le esigenze delle persone e quelle degli animali si incontrano in perfetta armonia, creando un ambiente sereno in cui ogni componente della famiglia può sentirsi davvero in vacanza.

Se stai cercando una spiaggia per cani a Senigallia, una dog beach nelle Marche o semplicemente un luogo dove trascorrere una giornata speciale insieme al tuo fedele amico, Baia Canaria è la risposta che aspettavi.

Perché vedere il proprio cane correre felice sulla sabbia, giocare tra le onde e rilassarsi accanto a noi è una delle emozioni più belle che una vacanza possa regalare.

BAIA CANARIA

Via Terza Strada – Cesano di Senigallia (AN)

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