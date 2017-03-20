Le fotografie di Piergiorgio Branzi in mostra (doppia) a Senigallia Aprono dal 2 luglio le due esposizioni alla Rocca Roveresca e nello spazio Visionaria - Sale Carlo Emanuele Bugatti

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Doppio appuntamento per le opere di Piergiorgio Branzi nel quartiere roveresco di Senigallia.

Il progetto parte dalla collaborazione tra due Istituti del Ministero della Cultura (L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – ICCD e Palazzo Ducale di Urbino-Direzione regionale Musei nazionali Marche) grazie alla quale verrà esposta presso la Rocca Roveresca la mostra Piergiorgio Branzi. Verso sud a cura di Francesca Fabiani.

La felice proposta è stata accolta anche dal Comune di Senigallia che per l’occasione ha deciso di esporre nello stesso periodo le fotografie dell’artista in suo possesso attivando la mostra Piergiorgio Branzi – nella collezione del museo d’arte Moderna dell’informazione e della Fotografia di Senigallia, presso lo spazio Visionaria – Sale Carlo Emanuele Bugatti.

Le due mostre daranno la possibilità di approfondire il mondo dell’artista, figura rilevante della fotografia italiana del secondo Dopoguerra, artefice di quel “realismo formalista” che, attraverso intensi bianchi e neri, seppe coniugare la fotografia umanista di impronta francese con l’equilibrio compositivo di matrice toscana.

Dalla terra natia, la Toscana, al Mediterraneo, fino a Mosca e Parigi, dove ha vissuto per molti anni in qualità di inviato RAI, Branzi ha esplorato luoghi diversi, talvolta lontani sia da un punto di vista geografico che culturale, con uno stile assai personale. Partecipe dell’umanità che lo circonda, lontano dal cronachismo come pure dai toni sofferti del Neorealismo, ma capace di coniugare, con grazia e ironia, attenzione formale e partecipazione emotiva.

Il viaggio nel mondo di Branzi inizierà il 2 luglio 2026 con l’inaugurazione alle 18.30 alla Rocca Roveresca di Senigallia della mostra Piergiorgio Branzi. Verso sud a cura di Francesca Fabiani e continuerà alle 19.15 con la mostra Piergiorgio Branzi – nella collezione del museo d’arte Moderna dell’informazione e della Fotografia di Senigallia, presso lo spazio Visionaria – Sale Carlo Emanuele Bugatti.

Per info e prenotazioni:

ROCCA ROVERESCA

Piazza Del Duca, 2 – 60019 Senigallia (AN)

Mail: pal-pu.roccasenigallia@cultura.gov.it

Tel.: +39 071 63258

Orari: da lunedì a domenica 8:30 – 19:30 (la biglietteria chiude alle 19:00)

Biglietti:

Intero 5,00€; Ridotto 3,00€ possessore del biglietto d’ingresso a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera*; Ridotto 2,00€ (18-25 anni); annuale intero 12,00€ (include la guida bilingue della mostra “La forma dell’oro” in omaggio); annuale ridotto 5,00€ (include la guida bilingue della mostra “La forma dell’oro” in omaggio)

Gratuito: sotto 18 anni e secondo normativa vigente ; ogni prima domenica del mese

*In accordo con il Comune di Senigallia, il biglietto d’ingresso alla Rocca Roveresca dà diritto ad una riduzione del biglietto delle sedi espositive di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera e viceversa.

SPAZIO VISIONARIA

Via Marchetti 73 – 60019 Senigallia (AN)

Apertura dal giovedì alla domenica 17.30-23.30

Ingresso libero