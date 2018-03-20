L’estate di Senigallia entra nel vivo Numerosi gli eventi e le iniziative in programma dal 17 al 23 agosto

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Fuochi d’artificio sul mare, musica, teatro, magia, artisti di strada, mercatini e appuntamenti culturali: l’estate di Senigallia entra nel vivo con una nuova settimana di eventi che, dal 17 al 23 agosto, porterà animazione e spettacoli nei luoghi più suggestivi della città.

Un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età, con iniziative che attraversano il centro storico e alcune delle principali piazze e location della città, dal Foro Annonario a piazza Roma, dalla Rocca Roveresca all’area archeologica La Fenice.

Si parte lunedì 17 agosto, alle ore 21, al Foro Annonario con Giochi di una volta, un’esperienza dedicata ai giochi di un tempo, attraverso giocattoli realizzati con materiali di scarto. Alle ore 21.30, in piazza Roma, nuovo appuntamento con la rassegna Parole d’Estate, con la presentazione del libro di Luca Pagliari La leggenda di Don Leandro (Historica Edizioni).

Martedì 18 agostotorna al Foro Annonario, dalle ore 17 alle ore 24, Le Meraviglie del Foro, il mercatino estivo dedicato ai prodotti tipici locali e all’artigianato artistico. Alle ore 22.30, al Porto Turistico, sulla Banchina di Levante, è in programma lo spettacolo pirotecnico sul mare. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a mercoledì 19 agosto.

Mercoledì 19 agosto, dalle ore 15 alle ore 24, i Portici Ercolani ospiteranno Chi cerca ri trova, mostra mercato dedicata all’artigianato artistico, all’antiquariato, al collezionismo e al modernariato. Alle ore 21, nel Giardino della Rocca Roveresca, lato ex cinema Rossini, appuntamento con il Festival Piazze 2026 – VII Edizione, con lo spettacolo Lo chiamavano Brancaleone, a cura del CTU Cesare Questa.

Giovedì 20 agostospazio alla musica e allo spettacolo. Alle ore 21.30, piazza Roma ospiterà il concerto pop del Coro Pop Conero, mentre al Foro Annonario, sempre alle ore 21.30, sarà possibile cimentarsi nell’arte circense con Circense per un giorno.

Venerdì 21 agostoil Foro Annonario tornerà ad animarsi, dalle ore 17.30 alle ore 24, con il Venerdì Artigianale, mostra mercato dedicata ai prodotti di artigianato artistico.

Alle ore 18, al Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi, nuovo appuntamento con Uomini e Paesaggi. Un aperitivo al museo, con la conferenza Il santuario di Loreto tra fede, politica ed economia, a cura del professor Marco Moroni dell’Università Politecnica delle Marche.

La serata proseguirà alle ore 21.30 con diversi appuntamenti. All’Area archeologica La Fenice, Senigallia Sotterranea presenta La vendetta di Ulisse, con l’Ensemble Teatro In Musica: Elena Solai al flauto, Luca Delpriori al corno, Marco Guarnieri alla tromba, Letizia Cerasa all’arpa, Giacomo Sebastianelli alle percussioni, le voci recitanti di Alessio Messersi e Mauro Pierfederici e la direzione di Roberta Silvestrini. L’ingresso è libero.

Sempre alle ore 21.30, in piazza Roma, appuntamento con Marche Storie Show, serata inaugurale di presentazione del festival Marchestorie, che si svolgerà da ottobre a dicembre nei borghi marchigiani. Nel cortile della Biblioteca Antonelliana, invece, spazio ai più piccoli con Magic Espy, spettacolo di magia per bambini.

Sabato 22 agostoper tutta la giornata le vie del centro storico saranno animate dalla prima edizione di Sbaracco Senigallia, “fuori tutto” dei negozi del centro.

Dalle ore 17 alle ore 24, al Foro Annonario, torna Le Meraviglie del Foro, mentre dalle ore 18 alle 24 il centro storico farà da palcoscenico al Festival degli Artisti di Strada, in programma anche domenica 23 agosto, con spettacoli, giocolieri, cavalcabili, truccabimbi, trampolieri e clown.

La settimana si chiuderà domenica 23 agosto, dalle ore 8 alle ore 13, con il Mercato Domenicale Estivo al Foro Annonario.