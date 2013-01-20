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Convocata la nuova seduta del Consiglio regionale delle Marche

Martedì 7 luglio alle ore 10.00

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Seduta del Consiglio Regionale delle Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 7 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità. Iscritte anche diverse proposte di legge ai sensi dell’articolo 86, comma 13 del Regolamento interno. Diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 7 luglio.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 5 luglio, 2026 
alle ore 5:00
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