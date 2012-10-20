Note d’Argento: il Festival Organistico Internazionale celebra i suoi 25 anni Concerti 2026 a Senigallia, Corinaldo, Serra de' Conti, Belvedere Ostrense: territori uniti sotto il segno della grande musica

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Un quarto di secolo di musica, cultura e valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale del territorio. Con l’edizione 2026, il Festival Organistico Internazionale raggiunge il prestigioso traguardo della venticinquesima edizione e lo celebra con un titolo evocativo, ‘Note d’Argento’, che richiama proprio il valore e la storia di una manifestazione divenuta nel tempo uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate marchigiana.

Dal 5 luglio al 30 agosto, le note di alcuni tra i più apprezzati organisti italiani e internazionali torneranno a risuonare nelle chiese e nei luoghi d’arte di Senigallia e del suo territorio, offrendo al pubblico un viaggio che intreccia musica, spiritualità, architettura e storia.

Nata venticinque anni fa dalla passione e dalla volontà di valorizzare il patrimonio organario locale, la rassegna è oggi una realtà consolidata che ha saputo crescere anno dopo anno, costruendo una rete sempre più ampia di collaborazioni istituzionali e culturali. Il Festival, organizzato dall’Associazione Festival Organistico Internazionale APS, vede infatti il Comune di Senigallia nel ruolo di ente capofila e coinvolge i Comuni di Corinaldo, Serra de’ Conti e Belvedere Ostrense, in una sinergia che unisce territori diversi sotto il segno della grande musica.

“Con questa edizione vogliamo celebrare un quarto di secolo di musica evocando lo splendore delle canne dei nostri organi – spiega la professoressa Federica Iannella, direttore artistico Foi città di Senigallia –. Accostarsi a questo universo significa custodire una tradizione secolare e restituire vita alla nostra storia. Ogni concerto inviterà il pubblico a esplorare il vasto patrimonio della letteratura organistica, unendo le generazioni attraverso la memoria e il futuro. Il cuore del programma sarà l’appuntamento del 13 agosto, ‘La città che risuona’, un omaggio a Senigallia, custode di importanti organi storici e moderni. Si tratterà di un evento itinerante e immersivo tra le chiese della Croce, dei Cancelli e del Portone: in ciascuna tappa musica, architettura e arti figurative dialogheranno tra loro, unendo l’illustrazione dei capolavori artistici a brevi concerti d’organo dedicati”.

Determinante nella costruzione dell’evento anche il contributo della Diocesi di Senigallia, che mette a disposizione alcune delle più belle chiese del territorio, trasformandole in suggestivi palcoscenici dove il patrimonio artistico dialoga con quello musicale.

“Raggiungere il traguardo della venticinquesima edizione significa guardare con orgoglio al percorso compiuto e, allo stesso tempo, assumersi una responsabilità nei confronti del futuro”, sottolinea il presidente dell’Aps Festival Organistico Internazionale, Luigi Mazzotti. “Questo anniversario rappresenta un patrimonio costruito nel tempo grazie alla collaborazione di tante realtà. È il risultato di un lavoro corale che vede protagonisti il Comune di Senigallia come ente capofila, le amministrazioni comunali coinvolte, la Diocesi, gli sponsor, le associazioni e il mondo imprenditoriale che hanno creduto nel valore culturale del Festival. A tutti loro va il nostro ringraziamento per aver contribuito a far crescere una manifestazione che oggi rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale regionale e nazionale”.

Per il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, l’anniversario rappresenta anche la conferma del ruolo che il Festival ha assunto nell’identità culturale del territorio. “Venticinque edizioni raccontano una storia di passione, competenza e continuità che merita di essere valorizzata”, afferma il sindaco. “Il Festival Organistico Internazionale è diventato negli anni un pilastro dell’offerta culturale estiva non solo di Senigallia ma dell’intero comprensorio. Come Comune capofila siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce comunità diverse attraverso il linguaggio universale della musica e che, al tempo stesso, contribuisce a far conoscere e apprezzare il nostro straordinario patrimonio storico, artistico e religioso. È un evento che arricchisce l’esperienza di cittadini e visitatori e che conferma la vocazione culturale del nostro territorio”.

Sulla stessa linea anche l’assessore alla Cultura Massimo Bello, che evidenzia la capacità della rassegna di andare oltre la dimensione concertistica.

“Il Festival Organistico Internazionale non è semplicemente una successione di concerti”, osserva l’assessore. “È un percorso culturale che mette in relazione musica, arte, architettura e storia, offrendo al pubblico occasioni di conoscenza e scoperta. La longevità della manifestazione testimonia l’elevata qualità artistica proposta in tutti questi anni e la capacità degli organizzatori di rinnovarsi continuamente, mantenendo vivo il dialogo con il pubblico e con le realtà culturali del territorio. Il Festival contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione del patrimonio organario delle Marche e rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali”.

“Come da tradizione il programma si chiude a Belvedere Ostrense – afferma Raffaella Perini, assessore alla Cultura di Belvedere Ostrense – ed è con enorme soddisfazione che accogliamo questo evento”.

Anche quest’anno il cartellone proporrà artisti di assoluto prestigio internazionale, alternando recital organistici, percorsi guidati e appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio artistico e musicale del territorio. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.

Programma dei concerti

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.15

LUGLIO

5 luglio – Corinaldo, Santuario Santa Maria Goretti

• Arno Hartmann (organo)

16 luglio – Senigallia, Chiesa di Santa Maria della Neve “Il Portone”

• Federica Iannella (organo)

23 luglio – Senigallia, Chiesa di Santa Maria della Neve “Il Portone”

• Giampaolo Di Rosa (organo)

26 luglio – Serra de’ Conti, Chiesa di Santa Maria Maddalena

• Arturo Barba (organo)

30 luglio – Senigallia, Chiesa di Santa Maria Assunta dei Cancelli

• Fabio Ciofini (organo)

AGOSTO

13 agosto – Senigallia

“La città che risuona: un percorso tra Musica, Arte e Storia”

a cura di Don Giancarlo Giuliani ed Eros Gregorini

• Jacopo Andreoli (organo)

• Michele Barlera (organo)

20 agosto – Ripe di Trecastelli, Chiesa di San Pellegrino Vescovo e Martire

• Luciano Zecca (organo)

26 agosto – Senigallia, Chiesa di Santa Maria della Neve “Il Portone”

• Franz Günthner (organo)

30 agosto – Belvedere Ostrense, Chiesa di San Pietro Apostolo

• Davide Omiccioli (organo)

• Artem Dzeganovskyi (violino)

La venticinquesima edizione del Festival Organistico Internazionale è realizzata con il sostegno di BCC Pergola e Corinaldo – Gruppo BCC Iccrea, Gruppo IM, GIS, Barbati e Viva Energia, con il patrocinio della Regione Marche e la collaborazione di numerose associazioni e club di servizio del territorio.