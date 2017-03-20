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Giornata mondiale della Sla, le Marche si illuminano di verde

Destinati 1,3 milioni nel 2026 per i caregiver familiari

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Cronaca
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Palazzo Regione Marche illuminato di verde per la Giornata Nazionale SLA

In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica, il 21 giugno, il palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde insieme ad altri edifici pubblici del territorio per richiamare l’attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie.

A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 un milione e 300 mila euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento: nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie.

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